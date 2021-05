Rafael Rubio ix detingut de la seua vivenda després de registrar-la durant hores l'UCO

L'UCO ha detingut aquest dijous a Rubio i a l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau (PP), en una presumpta trama de corrupció, la coneguda com a cas Azud. Tots dos estan acusats de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures.

Rubio, qui va ocupar en el seu moment el càrrec de portaveu socialista en el consistori valencià i es va encarregar de qüestions relacionades amb l'urbanisme, ha sigut detingut en el seu domicili en el districte valencià del Pla del Real, fins a on s'havien traslladat diferents agents per a realitzar un registre.

Els efectius de l'UCO han introduït diferents objectes com a carpetes i documents en els seus vehicles. Sobre les 16.00 hores, els agents de la Guàrdia Civil han retirat a la premsa de les portes del garatge de la vivenda de Rubio i han buidat la via per a permetre l'eixida de tres vehicles.

En l'últim dels cotxes viatjava Rubio, que ja ha sigut cessat del seu càrrec públic i el PSPV-PSOE també li ha suspès de militància.

Així mateix, l'UCO també s'ha traslladat a primera hora d'aquest dijous fins al domicili de Grau, mà dreta de l'exalcaldessa morta Rita Barberá, per a practicar un altre registre.

Es tracta de la segona fase del cas Azud, en el qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat.

La causa, que va arrancar fa tres anys i roman secreta, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.

En una primera fase del procediment es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Al costat d'ells figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.

IMELSA I CAS RELLOTGES

Rafael Rubio, exdiputat provincial, es troba processat en un altre procediment, una de les peces del cas Imelsa en la qual s'han investigat contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques d'Imelsa i Ciegsa.

Després de conéixer-se el seu processament en aquest procediment, Rubio es va desvincular dels fets i va assegurar que va ser "extremadament escrupolós" amb els contractes que va fer en 2011 a dos assessores al seu càrrec en la Diputació, unes places que no es van crear a instància seua. També va negar pertànyer a cap organització criminal.

Per la seua banda, Alfonso Grau va ser condemnat a quatre anys de presó -una pena ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- per acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència. També està sent investigat en el cas Imelsa.