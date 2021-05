Siete localidades acogerán una gira de cine para acercar la ciencia a la juventud

Esta actividad está patrocinada por el Ejecutivo foral, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, y en colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

"El festival internacional #LabMeCrazy premia los mejores documentales y audiovisuales de cine científico y, entre sus objetivos, está transmitir nuestra pasión por la ciencia a la ciudadanía. Esta iniciativa pretende acercar la ciencia a toda la Comunidad Foral, llevando a cada localidad los documentales más espectaculares", apunta Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

En esta línea se ha mostrado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, que ha destacado la necesidad de "tender puentes" entre ciencia y ciudadanía, especialmente entre el público joven. En este sentido, ha remarcado la importancia de transformar el conocimiento especializado en accesible. "Por ello valoramos positivamente iniciativas como ésta que, a través de distintas proyecciones, pretenden salvar la distancia existente, en ocasiones, entre jóvenes y conocimiento científico, lo cual puede contribuir al aumento de vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas", ha apuntado.

El programa arrancará en Viana el 19 de mayo, para trasladarse a Estella (14 de junio), y proseguir por Falces (21 septiembre), Mendavia (5 octubre), Tafalla (2 noviembre), Ribaforada (14 diciembre) y San Adrián (18 de enero).

Con el objetivo de fomentar la divulgación científica, los temas que se abordan en los diferentes documentales son la ciencia colaborativa, ecología, ser humano y naturaleza, mujer y ciencia, o edición genética. Según el director del festival y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Bienvenido León, "las películas que componen esta gira son las finalistas de #LabMeCrazy". "Son obras muy especiales, que han obtenido numerosos premios en festivales de todo el mundo. Cuentan historias que demuestran que la ciencia puede ser apasionante. Creo que van a sorprender a muchas personas".

El ciclo está abierto a todos los públicos, con entrada gratuita hasta completar aforo, previo registro en la entrada. Las proyecciones se iniciarán a las 17.30 horas, y contarán con un coloquio posterior a cargo de una persona especialista de la Universidad de Navarra.

DOCUMENTALES PREVISTOS

La primera proyección, que tendrá lugar en Viana el 19 de mayo, será 'The Serengeti Rules' (Las leyes del Serengueti, V.O. subtitulada en castellano), con un coloquio a cargo del profesor David Galicia.

En Estella se proyectará el 14 de junio la obra 'The Last Artifact' (El último artefacto, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio del profesor Arturo Ariño.

Ya en septiembre, el día 21 en Falces se exhibirá 'Human Nature' (Naturaleza Humana, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio a cargo de la investigadora Ujué Moreno.

En Mendavia el 5 de octubre se proyectará 'My Octopus Teacher' (Mi maestro el pulpo, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio a cargo de María Casas, doctora en Biología.

En noviembre el ciclo se trasladará el día 2 a Tafalla, con una nueva proyección de 'The Serengeti Rules'.

El ciclo continúa el 14 de diciembre en Ribaforada y concluye el 18 de enero en San Adrián, con la proyección de 'My love affair with the Brain: the life and science of Dr. Marian Diamond' (Mi aventura con el cerebro: vida y ciencia de la Dra. Marian Diamond. V.O subtitulada en castellano), con un coloquio del catedrático y divulgador científico Ignacio López-Goñi.