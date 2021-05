Laura Matamoros confirma su embarazo y muestra una ecografía: "La situación no era la mejor, pero es una oportunidad"

En menos de un mes, la vida de Laura Matamoros ha dado un giro de 180 grados, pues pasó de estar feliz con Benji Aparicio, su novio y padre de su hijo Martín, a romper con él y terminar volviendo tras saber que está embarazada.

Muchos han sido los rumores en torno a esta relación en los últimos días, y las exclusivas en revistas. Pero finalmente la noticia se confirmó: la hija de Kiko Matamoros está embarazada de su segundo hijo, y su padre no puede estar más feliz.

Pero este miércoles, la influencer ha sido aún más clara en su cuenta de Instagram, donde ha confirmado definitivamente su embarazo y reconciliación con Benji Aparicio, y cómo ha vivido la llegada de esta noticia.

"Es muy pronto para dar esa noticia, me hubiese gustado darla de otra manera, pero es verdad que mi vida es pública y ha salido en ciertos medios que estoy de siete semanas", reveló. "Es lo más maravilloso que me podía esperar, aunque la situación no fuese la más idílica del mundo, pero creo que es una oportunidad que nos ha dado Dios para poder saber llevarla, para poder crear esa familia".

Después, la ganadora de GH VIP 4 mostró la ecografía del hijo o hija que está esperando: "Me vuelvo loca cada vez que lo pienso". "Pensaba hace tres semanas que iba a empezar mi vida de cero sin Benji. Gracias a Dios, nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para luchar, para estar, para crear esa familia imperfecta", añadió.

"Mi familia está increíblemente feliz: mi madre, mis hermanas, mi hermano, mi padre... Todos están encantados con esa decisión que hemos tomado", aseguró Laura Matamoros. "Es algo que quería desde hace mucho tiempo, que me hace muy feliz, aunque es verdad que muchos vais a cuestionar cómo es la situación, pero no importa. Lo que importa es que luchemos para ser felices".

"Entendáis o no, simplemente pido respeto, que es lo más importante ahora mismo. También necesito tranquilidad, y mucho cariño y amor. Y tirar para delante como he hecho siempre", concluyó.