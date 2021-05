Illa, sobre Aragonès: "¿Por qué tengo que investir a una persona que derroté en las urnas?"

El candidato del PSC, Salvador Illa, mantiene que no facilitará la investidura de Pere Aragonès (ERC) para evitar nuevas elecciones. "Por qué tengo que investir una persona que derroté a las urnas?", ha preguntado este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Asimismo, el socialista ha reivindicado que quien tiene más votos en unas elecciones tiene que poder intentar ser investido y ha considerado una "anomalía" que no se le permita. El PSC de Illa fue la formación más votada en las elecciones del 14-F en Cataluña, al obtener 652.858 votos y 33 diputados. ERC fue la segunda, con 603.607 votos y también 33 diputados.

Gobierno de izquierdas

Illa propone un gobierno bipartito con En Comú Podem y el apoyo de ERC desde fuera. Considera que unas nuevas elecciones "no convienen a Cataluña" y admite que volver a celebrar comicios en un espacio corto de tiempo normalmente "no cambia demasiado las cosas".

Después de las dos investiduras fallidas de Pere Aragonès, Illa cree que el candidato de ERC podría dar un "paso al lado" para que él pudiera intentar ser investido 'president' de la Generalitat. El dirigente socialista, no obstante, ha dicho que no tiene previsto una reunión con Aragonés en los próximos días: "No tenemos ninguna cita acordada", ha añadido.

Illa cree que ERC, como partido de izquierdas, tiene que apoyar a un gobierno bipartito PSC-En Comú Podem presidido por él. Y ha reprochado al partido de Oriol Junqueras que firmara en campaña un "veto" contra los socialistas durante la campaña electoral. "Por qué un partido que se llama de izquierdas no da sus votos a quién ganó las elecciones?", ha insistido.

Después de que la líder de los comunes, Jéssica Albiach, haya instado a Illa a "moverse y salir de su rincón", el candidato del PSC le ha replicado que no está en "ningún rincón" y que los resultados del 14-F les han otorgado la "centralidad política".