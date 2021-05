Javier Gutiérrez le saca los colores a Broncano en 'La Resistencia': "Eres un sieso y parco en palabras"

Broncano está acostumbrado a llevar la voz cantante en La Resistencia y ser él el que pone en apuros a sus invitados, pero este miércoles fue Javier Gutiérrez el que dejó descolocado al presentador.

El actor acudió al programa para presentar su nueva serie, Reyes de la noche, que se estrenará el 14 de mayo en Movistar, y tras hablar de la ficción, Broncano le comentó: "Hemos trabajado juntos en algo...".

El jueves 14 estrenamos #ReyesDeLaNoche. Ganas de compartirla!!! https://t.co/pMqK84bi5R — Javier Gutiérrez (@javiergutialva) May 10, 2021

"Te recuerdo en un AVE en el que coincidimos. Venía, posiblemente, de Sevilla de hacer un bolo de teatro", recordó el invitado. "¿Y recuerdas qué te dije?", le preguntó el presentador.

Gutiérrez le sacó los colores al presentador al contestarle que "fuiste bastante parco en palabras, como se nota que aquí te untan bien porque allí fuiste más sieso... Pensaba que eras majo y me dijiste hola y poco más".

"Aquí me presentas como uno de los mejores actores del planeta y luego no me saludas en los trenes...", añadió el invitado. "Si en medio de la cafetería del tren hago una presentación la gente pensaría que estoy loco", le respondió el conductor del programa.

Javier Gutiérrez, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

El presentador siguió insistiendo en que habían coincidió en algo, hasta que cayeron que fue en el anuncio de Campofrío: "He de decir que volvió a pasar lo mismo. Yo rodé tres días durante 17 o 18 horas en una nave industrial porque en la publicidad son muchas horas".

"Llegaste tú como Cristiano Ronaldo o Messi, que no ruedan más de una hora, con un equipo alrededor para que nadie se te pudiera acercar...", relató el actor. "No exageres", le contestó el presentador.

"Los figurantes querían hacerse fotos contigo y volviste a ser sieso y parco en palabras", añadió Gutiérrez. Broncano se defendió: "Fui a trabajar, tenía una hora e hice lo mío de una forma excelente, como siempre". El actor señaló: "Pero si no hablabas en el anuncio...".

Pero Broncano argumentó que "es verdad que estuve poco rato, pero fui muy amable con todo el mundo: ¿Por qué me estás intentando desmontar la vida?". El invitado concluyó diciendo que "fue visto, no visto y te lo llevaste".