La amenaza de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco: "Vas a llorar lágrimas de sangre"

Este miércoles vio la luz la décima entrega de Rocío, contar la verdad para seguir viva. En este capítulo, la hija de Rocío Jurado se centró en acontecimientos como la boda de Fidel Albiac con Rocío Carrasco, su participación en Hable con ellas o el motivo de su distanciamiento con David Flores, el más pequeño de la familia.

Sobre esto último, Carrasco relató cómo fue cambiando el niño poco a poco. Según dijo, el niño al principio era "zalamero, cariñoso, hablador" y tenía amigos de todas las edades, pues todo el mundo le adoraba. Sin embargo, esos comportamientos fueron mutando en otros más "rebeldes, reaccionarios o maleducados", siendo esto especialmente visible en el colegio del niño.

La protagonista del documental contó que llegaron a llamarle desde el propio centro, alarmados por algunos momentos agresivos que protagonizó el joven, como que articuló palabras totalmente inusuales en él e incluso criticó a su madre, por la que previamente se desvivía.

"No voy a parar hasta verte en la cárcel"

Así, en el colegio hizo declaraciones como que Rocío Carrasco "era una mala madre madre" o que "no le quería". También contó que esto se debía, entre otros motivos, a Antonio David Flores, que visitaba al niño en el colegio -en el recreo, entre clase y clase o a la salida-, para decirle cosas como que no tenía que estudiar porque "él le llevaría a La Voz y haría que sacara un disco".

Rocío Carrasco: "Mi hijo quería dejar de estudiar porque Antonio David le dijo que no tenía que hacerlo. Que le iba a llevar a La Voz" #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/ilfsaetfnz — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

Sin embargo, no siempre fue solo, y Carrasco añadió un impactante episodio en el que, en esas visitas, Rocío Flores acompañó a su padre. Y fue el propio niño el que se lo contó a su madre, pese a que esta intentara siempre no saber nada de lo que ocurría al otro lado: "Hoy he visto a Ro. Me ha dicho que vas a llorar lágrimas de sangre y que no va a parar hasta verte en la cárcel".

En ese momento, tal y como recordó Carrasco, le quitó importancia al asunto, pese a que se quedó de piedra. Eso sí, en el documental entonó el mea culpa por no haber querido saber más sobre lo que le decían al niño, pues quizá podría haberse adelantado a los acontecimientos.

Para colaboradores como Marc Giró, esto supuso uno de los acontecimientos más crueles narrados en el documental, pues incluye la manipulación de una persona con una discapacidad. Por su parte, Rocío Carrasco destacó la paradoja de que esas mismas frases, "vas a llorar lágrimas de sangre y no voy a parar hasta verte en la cárcel", las usó el propio Antonio David en entrevistas, asegurando que había sido su exmujer quien se las había dirigido a él y a su hija, Rocío Flores.