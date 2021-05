Rocío Flores, en ‘Supervivientes’: "Olga Moreno no vio el documental sobre Rocío Carrasco porque se lo pedí"

Telecinco emitió este martes Supervivientes: en tierra de nadie, el debate presentado por Carlos Sobera. El programa emitió al completo un polémico vídeo en el que Olga Moreno no dejaba títere con cabeza y que ya anunció Jorge Javier Vázquez.

En las imágenes, señalaba lo injusto que cree que está siendo todo con su marido, Antonio David Flores. "Me siento responsable por estar aquí, aunque sé que es lo mejor para mi familia, y más ahora que mi marido no tiene trabajo", comentó en alusión al momento en el que Mediaset prescindió de sus servicios como colaborador.

"Nos lo han puesto muy difícil. Yo soy madre de mi hija, tú cuida a los tuyos como oro en paño y yo hare lo mismo con la mía y te ayudaré con tus hijos", comentó en una clara alusión a Rocío Carrasco.

Después, recordó el malestar de Rocío y David Flores entre lágrimas. "Los niños han vivido tanto dolor... Rocío está mal y Antonio David lo sabe, pero la gente que le quiere que esté pendiente de ella. Cómo nos ha tratado a todos... me da mucha pena. Todos mis amigos han flipado, lo único que ha hecho Antonio David es luchar".

Desde Plató, Rocío Flores opinó sobre el vídeo. "Es una situación bastante complicada para todo el mundo, sobre todo para mí. Le dije a Olga que se olvidara de su vida de fuera por su propia salud mental, que no estuviera con el runrun, pero es persona y debe explotar a veces, son sus vivencias".

Entonces, los colaboradores quisieron saber si Moreno había llegado a ver los capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva que se emitieron justo antes de que se fuera a Honduras. "Se habían emitido 1 o 2 capítulos y ella no vio el último, que fue el del embarazo de David. Fue cosa mía, yo le dije que no lo viera, le iba a afectar en la isla".

Por último, y tras negarse a contestar a unas preguntas del también comentarista Iván González, reconoció que a ella no le hacía ningún bien que Moreno hablase de ella y de su familia en la isla. "A mí no me hace bien y a mi familia tampoco. Antes de irse le dije que dejara a la familia aparte, y está haciendo muy buen concurso", concluyó.