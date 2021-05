Ribó pide que se vacune a las personas de 73 años: "Estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame"

Así lo expresa el primer edil en un mensaje colgado en redes sociales después del anuncio realizado hoy por la Generalitat de que a partir del 17 de junio arrancará la vacunación de la franja de entre 40 y 50 años.

Al respecto, Ribó ha aseverado en su cuenta de Twitter: "Me parece perfecto que se comience a vacunar a los de menos de 50 años. Pero, por favor, no olvidéis vacunar también a los de 73 años. Ya estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme".

Según los datos actualizados del Ministerio de Sanidad, actualmente el porcentaje de población de entre 70 y 79 años residente en la Comunitat Valenciana que al menos ha recibido una dosis de la vacuna contra la Covid alcanza el 92%.

El pasado 5 de mayo la Conselleria de Sanidad señaló, en un comunicado, que todas las personas de 70 a 74 años de la Comunitat Valenciana habrían recibido la semana siguiente al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus, para lo que las estaba citando ya bien a vacunódromos o a sus centros de salud.

En concreto, se trata de la primera dosis para los que están siendo vacunados con Pfizer o Moderna, y la inmunización completa para los que reciben la vacuna de Janssen. De acuerdo a esa información, las personas de edades entre 70 y 72 años están siendo citadas en los grandes espacios de vacunación y están recibiendo la cita vía SMS.

En cuanto a la población comprendida en el grupo de edad de 73 y 74 años, Sanidad está administrando la vacuna en los centros de salud y se les está citando vía telefónica, detallaban.

Por su parte, hoy mismo el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que el próximo junio será "el mes clave" en el proceso de vacunación contra la Covid-19. La previsión es que el proceso para la franja de edad de 40 a 50 años comience el 17 de junio y, además, los mayores de 50 habrán recibido al menos una dosis durante la primera quincena.

Asimismo, el dirigente autonómico ha destacado que la Comunitat Valenciana ha superado los 2 millones de vacunas administradas. Un 16% de la población ya tiene la pauta completa y uno de cada tres valencianos (33%) ha recibido al menos una dosis. En este sentido, ha explicado que el proceso de vacunación avanza "a buen ritmo", asegurando que en tan solo una semana se ha alcanzado la cifra récord de 290.000 dosis inoculadas.