El Port de València reprèn l'organització de visites d'estudiants, després de l'aturada provocada per la pandèmia

Sobre este tema, el tècnic de comunicació i responsable de les visites, José Martín Robles, ha explicat que se segueixen uns protocols "molt estrictes" ja que les visites són de grups bambolla, una única classe, no es barregen tampoc centres educatius i en els accessos i els trasllats s'empren entrades i rutes alternatives a les dels treballadors de l'APV. "La seguretat primer abans de res", ha assegurat.

A més, la ruta s'ha simplificat per a garantir la seguretat dels estudiants que visiten, d'una banda, el Contradique Sud amb una àmplia panoràmica del Port i, per un altre, el Mirador del Moll Nord amb una bona perspectiva de la futura terminal nord.

Així mateix, se segueix una xarrada inicial on s'explica el funcionament del port i es resolen els primers dubtes dels estudiants. "Fins a setembre la ruta només la podran realitzar alumnes universitaris i de formació especialitzada; i a partir del nou curs està previst reprendre les visites de col·legis", ha afegit Martín.

Durant tot el mes de maig i fins a la finalització del curs educatiu, l'APV té programades visites a les seues instal·lacions, recuperant així una activitat de gran demanda.

"Als estudiants els encanta visitar el port de València. Els impressionen les grues, les terminals, la neteja de les aigües, les bats on es conreen les típiques clòtxinas valencianes i el trànsit de camions i trens", ha destacat.

En aquesta línia, ha ressaltat que el Port és un instrument al servici de l'exportació i de la importació i que per ell passen els productes que es fabriquen en els polígons industrials dels nostres pobles i el que s'exposa en els comerços. Per açò, amb les visites, els estudiants "constaten, veuen, xafen, se submergeixen en una gran infraestructura de primera necessitat per al bon funcionament de l'economia. Tots queden impressionats i encantats".

En aquest sentit, només en 2019 van realitzar aquesta ruta un total de 10.000 estudiants pertanyents a 250 centres de tota Espanya, que englobaven alumnes des de primària fins a la universitat popular.