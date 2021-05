Mata (PSPV) lamenta que el PP "siga como pollo sin cabeza" y pide que nombre "de forma inmediata" portavoz en Les Corts

Mata ha recordado -tras la renuncia al acta y puesto de síndica de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig,- al grupo parlamentario popular en Les Corts que "el reglamento no contempla otra solución que no sea tener un representante". En este sentido, el representante socialista ha afirmado que "el PP no puede utilizar a Les Corts a su antojo" y defendido que "las instituciones valencianas necesitan seriedad, estabilidad y sobre todo cumplir lo que dicen sus leyes y reglamentos".

Además, ha apuntado que el nombramiento del o la portavoz "no es ni un casting para la Voz ni para Supervivientes" y reiterado la necesidad de que los populares "nombren un síndic o síndica de forma inmediata".

Finalmente, el portavoz del PSPV-PSOE ha reclamado a "los hombres de negro del Partido Popular, Pablo Casado y Teodoro García Egea, los mismos que mueven los hilos y que se han cargado el partido, y a sus delegados en Madrid que busquen una solución" y dejen de prolongarla en el tiempo "con la única intención de que coincida con los resultados de sus procesos internos". "El PPCV no puede ser un siervo de lo que pasa a nivel nacional en su partido", ha concluido.