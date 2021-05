Finalizan las obras del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior de la US, que opta a premios COAS

En un comunicado, la US señala que la Escuela Politécnica Superior dispondrá de unas instalaciones más modernas, lo que mejorará la visibilidad externa del centro en innovación y excelencia docente e investigadora, y posibilitará nuevos retos para satisfacer la demanda social. No obstante, al traslado de la Escuela Politécnica a Cartuja no se realizará hasta que no esté terminado el aulario, a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) Tridarq SAO, ganadora del concurso de proyectos.

Para el rector de la US, Miguel Ángel Castro, Cateps es "un edificio emblemático para la ciudad y el área metropolitana, imagen de vanguardia e innovación, investigación y tecnología, valores que defiende la Universidad de Sevilla y que caracterizan a la nueva Escuela Politécnica Superior". En este contexto, anuncia que el edificio opta a los premios COAS Arquitectura y Sociedad 2021, "del que debemos sentirnos orgullosos como institución y como sociedad".

De este modo, añade que el Campus Norte de la US sigue conformándose y cobrando fuerza, ya que el Cateps se una a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y a la Facultad de Comunicación en la oferta formativa, y también al Centro Nacional de Aceleradores, el Centro de Investigaciones Isla de la Cartuja o el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en la actividad investigadora e innovadora.

EL EDIFICIO

El edificio Cateps, que empezará a equiparse en las próximas fechas, se caracteriza por una segregación de los espacios en distintos volúmenes. Así existen tres bloques funcionales y volumétricos: la nave para laboratorios de carga pesada con 1.600 metros cuadrados de planta, el edificio de servicios generales, y un conjunto de cuatro bloques perpendiculares a los anteriores y dispuestos en vuelo sobre los mismos, que albergan las sedes departamentales y laboratorios de carga ligera. A esto se suma dos plantas de sótano destinadas a aparcamiento y laboratorios de carga media.

En cuanto al bloque de servicios generales, los relacionados con el acceso (hall, salón de actos, conserjería, secretaría, reprografía) se sitúan en la planta baja. En la misma se ubica también la sala de estudios, con acceso propio que permite su uso independiente durante 24 horas; y unos laboratorios de carga media. En la planta segunda se disponen los espacios de Dirección y administración, así como otros espacios públicos como el conjunto cafetería-comedor-cocina, delegación de alumnos, etcétera. La planta primera, que posibilita la relación entre los distintos volúmenes y los espacios comunes del edificio, se destina casi en su totalidad a las dependencias de la biblioteca.

La edificabilidad del edificio ha sido de 16.620 m2, ubicada en una zona que se va a transformar en un espacio vanguardista de las Ciencias y de la Tecnología.

"La necesidad de unas mejores instalaciones para la Escuela Politécnica Superior y el retraso en el desarrollo de las obras del Centrius por falta de financiación eran retos importantes para la Universidad de Sevilla", se indica desde US. Así, el proyecto Cateps nació con el espíritu de atender ambas realidades y optimizar recursos, proponiéndose un conjunto de actuaciones encaminadas a adaptar el anterior Centrius en el Centro A-TECH Escuela Politécnica Superior.

En verano de 2017, la US publicó concurso de proyecto para la adaptación del citado edificio, cuyo adjudicatario fue el arquitecto José Antonio Plaza Cano. En agosto de 2018 se licitaron las obras de adaptación, de las que resultó adjudicataria la empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A., por un importe de 9,5 millones de euros. Por otra parte, la dirección de obra fue adjudicada a CUE Arquitectos y Abogados y la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud a Rafael Guijarro Amador, de Guijarro Técnicos S.L..