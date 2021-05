CVirus-Igea acusa al PC de "falta de rigor" al hablar de limitaciones para derivar pacientes de residencias a hospitales

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea se ha referido al informe que fue defendido este martes por Quintana en el Pleno de las Cortes y ha insistido en que el documento es "falto de rigor" en este aspecto concreto, ya que, como ha insistido "no hay números que lo sustente".

"No hay evidencia que sustente una afirmación de tal magnitud", ha defendido el vicepresidente, quien ha reseñado que, según los datos aportados por la Junta, 1.812 residentes fallecieron en el hospital y 1.145 en los centros residenciales, unos datos que es "lo que se espera de un informe", tras lo que ha rechazado "opiniones".

Igea ha recordado que todos estos datos se han trasladado a la Fiscalía y ha explicado que se han abierto y cerrado procedimientos jurídicos que, "en todos los casos", han sido "sobreseídos". "He de decir que me sorprende desagradablemente que en una cosa tan seria como el informe del Procurador del Común se dé una opinión que es un comentario de un comentario", ha señalado, tras lo que ha aseverado que "eso no es lo que uno espera encontrar en una institución tan seria y tan respetada como el Procurador del Común".

"Lanzar una acusación así tiene un nombre que, por respeto a la institución, no voy a pronunciar", ha señalado.

Por otra parte, Igea se ha referido a la petición de los grupos de la posición de una Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias y ha señalado que está "desando" acudir y aclarar "todo", tras lo que ha afeado que se pida en Castilla y León, donde, como ha defendido, se han publicado todos los datos, lo que no se reclama ante el Gobierno o en otras autonomías.

Así, ha considerado que esta situación es "usar el dolor de las familias como instrumento político". "Es desagradable ver la manera que tienen algunas personas de entender la política, con una utilización sectaria de esta tragedia, es lo más deleznable, rastrero y vomitivo que he visto en mi vida", ha zanjado.