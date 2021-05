Consum admite que se está adaptando a la 'guerra de precios' "de forma puntual y seguidista" pero sin provocarla

Así lo ha manifestado durante la presentación de resultados de la cadena correspondientes a 2020, al ser preguntado por la 'guerra de precios' que auguró ya el año pasado. Según Durich, esta se ha producido más tarde de lo que previó, pero ha llegado y ha hay "movimientos de precio".

Desde Consum no van a entrar a provocar ninguna 'guerra de precios' pero sí se están adaptando a ella. "Lo que no permitiremos es vender más caro que nuestros competidores pero no somos los que provocamos, nos adaptamos", y "sabiendo que estamos en un mercado de competir", ha puntualizado.

El planteamiento de la cooperativa, ha dicho, son "las personas, la calidad y mejorar el medio ambiente, y eso no es compatible con una guerra de precios".

En este sentido, Durich ha precisado que no significa que no haya que vender barato pero ha advertido que hay que "mantener ciertos niveles no solo de precio, también hay que respetar el medioambiente y a las personas, y eso cuesta dinero", ha remarcado.