Casi 1.500 policías reforzarán la vigilancia en San Isidro

Alrededor de 1.500 agentes adicionales irán a reforzar la vigilancia del que será el segundo San Isidro bajo restricciones sanitarias. Así lo han acordado esta mañana la nueva delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en su primera reunión desde que José Manuel Franco dejara el cargo.

Según han explicado ambos dirigentes, el principal asunto que han tratado, debido a su carácter de urgencia, ha sido concretar la coordinación entre ambas administraciones para “evitar las imágenes de aglomeraciones que se produjeron el fin de semana en la ciudad de Madrid”.

González ha ofrecido a Almeida un total de 1.100 agentes nacionales que “actuarán desde el jueves hasta el domingo”. A estos se sumarán 380 municipales, según ha concretado el alcalde. Se trata de 180 más que el fin de semana anterior, cuando el que el Ayuntamiento amplió su dispositivo habitual con 200 agentes, debido al fin del estado de alarma.

Según han avanzado, estos policías se concretarán en mayor medida en Las Vistillas, el parque Pradolongo, la Pradera de San Isidro, y otros parques del sureste de la cuidad. En todo caso, este jueves la delegada del Gobierno en Madrid se reunirá de nuevo con la delegada de Emergencias y Seguridad, Inmaculada Sanz, para concretar más detalles del dispositivo.

“Este esfuerzo operativo no tiene precedentes en la coordinación entre Delegación y Ayuntamiento, salvo en eventos muy puntuales”, ha insistido el alcalde quien, además, ha valorado en “positivo” la reunión con la nueva delegada que hace dos meses ejercía como concejala del PSOE en Cibeles.

Las restricciones de movilidad llevan al rifirrafe entre los dirigentes

El tono de cordialidad ha durado apenas diez minutos. Tras los elogios mutuos en relación a su coordinación para establecer un dispositivo de seguridad, ha llegado el tema más polémico: ¿Cree el alcalde que las comunidades disponen de un instrumento jurídico para controlar la pandemia? Y la delegada, ¿mantiene que sea la Comunidad de Madrid la que pida el toque de queda?

- “Cuando uno va en dirección contraria y todos los demás van en una dirección que no es la que patrocina el Gobierno de la Nación, a lo mejor el Gobierno tiene que hacer una reflexión. Cuando las Comunidades Autónomas creen que no tienen los instrumentos para combatir la pandemia tras decaer el estado de alarma, el Gobierno no puede seguir enrocado en que hay instrumentos suficientes. Quien tiene el lío es el Gobierno de la Nación, quien tiene el problema son los españoles”, ha indicado el primer edil popular.

- “Bueno, pues se acabó la cordialidad, qué le vamos a hacer, hemos durado bastante para lo que somos”, ha bromeado González tras una de la respuesta del alcalde. “Creo que quien tiene un lío es la Comunidad de Madrid, cuando hay una covid a la madrileña se tiene que tomar por parte de las instituciones madrileñas decisiones de acuerdo a la covid madrileña y aplicar los instrumentos que tienen a su alcance”, ha señalado González.

- “Podría apostillar, pero no lo voy a hacer”, ha continuado Almeida.

- “Oye, de aquí sacamos un disco de Pimpinela”, bromea González