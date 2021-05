Cvirus.- La vigilància policial nocturna es reforça el cap de setmana a la Comunitat per a controlar el toc de queda

Calero ha explicat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb les policies locals i l'Unitat Adscrita a la Generalitat, desplegaran totes les seues unitats en grans ciutats i municipis turístics de la Comunitat Valenciana amb dos objectius fonamentals: vigilar el compliment de la limitació a la mobilitat nocturna entre la mitjanit i les sis del matí, i el correcte ús de la mascareta en espais públics.

La delegada del Govern, que ha participat una reunió de coordinació de seguretat de mesura COVID-19, ha recordat que els dispositius preventius desplegats fins ara han impedit la celebració de festes en zones aïllades de la Comunitat valenciana, com va ser la festa 'rave' convocada per xarxes socials en la base Militar d'Abejuela (Terol).

En estar al límit de província i solament tindre accés per El Toro, poble de Castelló, patrulles d'aquesta demarcació van vigilar els accessos al costat dels de la província de Terol per a coordinar l'operatiu policial.

La presència policial va evitar el desplaçament de vehicles i la celebració de la festa.

"La responsabilitat ciutadana és clau per a evitar la propagació del virus ara que la vacunació s'ha accelerat. La immensa majoria de la població valenciana ha sigut disciplinada amb les mesures, però no podem relaxar-nos perquè l'experiència ens ha demostrat que quan relaxem eixa tensió la transmissió del virus es multiplica", ha subratllat Gloria Calero.

SANCIONS

La delegada del Govern ha informat que durant el mes d'abril 2021, la Policia Nacional ha interposat a la Comunitat Valenciana 6.912 sancions per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna, enfront de les 6.463 interposades en el passat mes de març.

Són una mitjana de 230 sancions al dia per no respectar el toc de queda. Així mateix, s'han interposat 7.139 sancions per no portar mascareta o portar-la malament, enfront de les 8.184 interposades en el passat mes de març.

Finalment, s'han interposat 3.218 per altres infraccions, tals com a excessos grupals, botellons o festes il·legals (enfront de les 4.669 interposades en el passat mes de març).

Respecte a les dades acumulades del mes d'abril, la delegada del Govern ha avançat que s'han interposat un total de 17.269 sancions, enfront de les 19.316 interposades en el passat mes de març.