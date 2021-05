La plantilla de Caixa Popular dóna un dia del seu salari i recapta 40.000€ per a projectes de cooperació

Aquesta recaptació és fruit de la campanya solidària 'Un dia de Salari', en la qual els treballadors de l'entitat donen, voluntàriament, un dia del seu salari i Caixa Popular aporta una quantitat equivalent al total recaptat.

A més, s'ha obert el termini de presentació de projectes perquè puguen presentar-se totes aquelles entitats socials, fundacions, associacions i ONGs que tinguen com a objectiu millorar la vida de les persones i vullguen beneficiar-se d'aquestes ajudes.

Aquestes organitzacions podran presentar la seua sol·licitud fins al 31 de maig a través de la web de Caixa Popular. Aquesta iniciativa la promou any rere any el Grup de Cooperació de Caixa Popular, integrat per un equip de persones voluntàries del col·lectiu de treball de l'entitat que tenen com a objectiu fomentar i difondre els valors de la solidaritat i la cooperació entre l'equip humà de la cooperativa.

Amb aquesta iniciativa "es posa de manifest el compromís dels treballadors de Caixa Popular amb la societat valenciana i la seua coherència amb els valors de l'entitat, on la solidaritat i la implicació amb l'entorn més pròxim forma part de la nostra manera de ser com a cooperativa", ha afirmat María Jesús Figuerola, membre del Grup de Cooperació de Caixa Popular que ha impulsat la incitativa.