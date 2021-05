Mac lanza una colección cápsula inspirada en el nuevo personaje de Cruella interpretado por Emma Stone

Cruella es una de las cintas más esperadas del año no solo gracias al nuevo punto de vista de la vida de una de las mayores villanas de Disney, sino también por la estética que nos promete la película.

Al igual que sucedió con Maléfica, Cruella promete darnos todo el glamour del personaje mezclado con la locura propia de esta antagonista, dando como resultado un estilo caótico y punk con grandes toques de glam, que vimos en la época de los 70, con labios carmesí y contrastadas sombras en blanco y negro.

"Actualmente las tendencias se están fijando en movimientos específicos de la contracultura, en esta colección Mac vuelve a una celebrar el estilo DIY (desteñido) y esa transformación valiente que convirtieron a Mac en una marca inconformista", explica la directora de Mac, Terry Barber.

De esta manera Mac nos anima a volver a usar sombras azules en los párpados, perfilarnos los labios de marrón, usar eyeliner blanco en la línea del agua de los ojos o aplicar el colorete en las sienes para recrear los maquillajes de aquellos años.

Como no podía ser de otra forma, los colores predominantes son el blanco y el negro y no hay ni un solo producto que no sea bicolor, haciendo referencia al icónico peinado de dos colores de la protagonista.

Siguiendo esta línea, el packaging de la colección representa la dualidad del blanco y el negro, impregnando cada producto de la colección desde la paleta de sombras, pasando por los labiales, borchas e, incluso, un eyeliner con cada extremo de un color.

'Eyeliner Dual-Ended' en blanco y negro. MAC COSMETICS

Se trata de una colección de básicos imprescindibles que todo amante del maquillaje debería tener en su tocador, como la paleta de sombras Cruella To Be Kind Gesso con una selección de ocho tonalidades con acabados mates, satinados y de glitter con colores para cualquier look, el Powderblush Duo que combina un tono de colorete rosa y otro más dorado para iluminar las mejillas, brochas de pelo sintético o pintalabios y glosses de colores esenciales como el nude, el rojo y el vino.

La colección sale a la venta el 14 de mayo, justo un día después del estreno de la película y promete ser inolvidable.