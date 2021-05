El ciberataque a la empresa ASAC deja sin web al Tribunal de Cuentas, al CSN y varios ayuntamientos

Según comunicó la propia empresa, el ciberataque se detectó en la madrugada del sábado 8 de mayo al descubrir en un examen rutinario que una parte de sus sistemas se vio afectada por un Ransomware, una variación del Zeppelin, de muy reciente aparición.

Los ciberdelincuentes consiguieron encriptar parte de los sistemas y, como medida preventiva, ASCA bloqueó las comunicaciones y avisó a sus clientes, siguiendo los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.

Eso sí, Asac Comunicaciones ha informado de que no se ha perdido ni comprometido la información: "Durante este ciberataque, no ha habido sustracción de datos, ya que los servidores no han resultado dañados por el ciberataque", han indicado en una nota de prensa.

Dada la implantación de la empresa asturiana, el ciberataque ha afectado a numerosos clientes institucionales. El Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear y ayuntamientos como Oviedo, Fuenlabrada (Madrid), Cáceres o Vinaroz (Castellón) han visto caer su paginas web a la espera de que ASAC fuera resolviendo la incidencia.