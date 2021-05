El Puerto destaca ante la Comisión Europea la "sostenibilidad" de la terminal norte y la de pasajeros

En su exposición, ha puesto en valor "dos infraestructuras estrategias en sostenibilidad y crecimiento de Valenciaport". Por una parte, la nueva terminal norte de contenedores que, según ha dicho, "va a ser la más avanzada medioambientalmente del mundo, ya que minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico a los buques".

Además, "contemplará el uso de maquinaria eléctrica e hidrógeno, el origen de las energías será en un cien por cien de fuentes renovables, el uso de la inteligencia artificial para incrementar la eficiencia, la reducción de un 98% de las emisiones de CO2 actuales o la intermodalidad ferroviaria".

Por otra parte, se ha referido a la nueva terminal de pasajeros del Puerto de València, que "ha sido pensada para garantizar que el cien por cien de la energía necesaria se produzca en las propias instalaciones y sea de origen renovable. Además, apostará por la economía circular y los atraques estarán equipados con red de suministro eléctrico a los buques atracados".

El técnico explica que "todas las infraestructuras en sus distintas fases de planificación, licitación, construcción y operatividad están sometidos a un riguroso control y seguimiento ambiental porque queremos ser referentes como puertos sostenibles en la línea de nuestro compromiso de 2030, cero emisiones".

"Las infraestructuras portuarias que está desarrollando Valenciaport aúnan sostenibilidad con crecimiento. Este es el caso de la terminal norte de contenedores y la terminal pública de pasajeros, dos ejemplos de colaboración público-privada de actuaciones sostenibles de última generación para hacer frente a los desafíos globales", ha insistido Díez Orejas.

"En Valenciaport todas las infraestructuras, en sus distintas fases de planificación, licitación, construcción y operacional, están sometidas a un riguroso control y seguimiento ambiental porque queremos ser referentes como puertos sostenibles y cumplir nuestro compromiso de 2030, cero emisiones", remarca.

Durante su intervención, el responsable de la APV ha desgranado las cuatro etapas de control en el desarrollo de las infraestructuras portuarias: en la fase de planificación con el cumplimiento de los requisitos del marco de la Declaración de Impacto Ambiental, en la de licitación donde se incluyen los requisitos ambientales para el inversor privado. En la etapa de construcción, desde la APV se promueve la "compra verde" acorde al certificado EMAS de Valenciaport, mientras que durante la explotación se impulsan las mejores prácticas ambientales (incluyendo las certificaciones ambientales y la cooperación global dentro del esquema ECOPORT Valencia).

EVENTO "CLAVE"

Esta conferencia, subraya la APV en un comunicado, es el evento "clave" sobre contratación pública que tendrá lugar a nivel europeo durante el primer semestre de 2021. Bajo el lema 'Dirigiendo el futuro: Contratación Pública Ecológica, Sostenible y Digital', la conferencia abordará los retos a los que se enfrenta a nivel europeo en materia de contratación pública verde y sostenible y la importancia de la transformación digital.

El jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la APV ha participado en la mesa de trabajo 'Inversión pública ecológica y sostenible en el período posterior a la crisis de la COVID-19' junto a Katharina Knapton-Vierlich, Acting Head of Public Procurement Unit, DG GROWN European Commision; Wim Holleman, Advisor, Netherlands Ministry of Infraestructure and Water Managament; y Vicent Gaillard, CFO at Société du Grand Paris.