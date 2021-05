El 'zasca' y el reto loco de Miguel Ángel Revilla con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue el invitado de la última emisión de Planeta Calleja, en la que el aventurero Jesús Calleja llevó al político de 78 años, a lo alto de una montaña, a visitar la cueva que habitó un antiguo combatiente de la Guerra Civil Española.

Pero el programa dejó algunos momentos menos serios, como el momento en el que Jesús Calleja hablaba con Revilla sobre calzar albarcas cántabras, un tipo de calzado de madera con el que Revilla se crió.

"Yo no llevé zapatos hasta los once años", confiesa Revilla, ante lo que Calleja plantea un reto: "¿A que no vas un día al Congreso así?". Pero el político, con sus tablas, sortea la propuesta, pero acepta la siguiente: cruzar la carretera a la carrera con las albarcas, algo que hace sin dudar.

Además, el propio Calleja reconoce en un momento dado haber recibido un Zasca, tras preguntarle a Revilla si se arrepiente de algo de su gestión al frente de Cantabria.

"Pero ¿cómo me voy a arrepentir si esto ahora es Cantabria, que la conoce todo dios y tú has venido ya a hacer cuatro programas aquí?", le dice enfático Revilla. "Me has dado un zasca ahora", solo puede decir Calleja.