Mata a la seua ex a Sagunt i se suïcida tirant-se per la finestra

Un home va matar ahir a la seua exparella, una dona de 60 anys, i a continuació es va llevar la vida en la localitat de Sagunt, segons fonts de la Policia Nacional. Sobre el presumpte autor dels fets pesava una ordre d'allunyament que li prohibia acostar-se i comunicar-se amb la víctima i que ahir hauria infringit.

Els fets van ocórrer passades les 20.00 hores de la vesprada al carrer Alcalá Galiano. Va ser llavors quan els veïns d'un edifici del Port de Sagunt van alertar a la Policia després de sentir forts crits en el domicili de la dona. Els agents es van desplaçar fins al lloc i van comprovar que la dona havia mort a conseqüència de les punyalades que suposadament li va propinar la seua exparella.

En concret, segons va publicar Levante, aquest l'hauria degollada. Just quan els agents arribaven a l'habitatge, el presumpte autor dels fets (que igual que la víctima tenia 60 anys) es va llevar la vida, llançant-se al buit des d'un quart. Al tancament d'aquesta edició (23.00 hores) no s'havia pogut precisar ni la identitat ni la nacionalitat de cap d'ells. Encara que tot apunta al fet que es tracta d'un crim masclista, ahir a la nit encara no s'havia confirmat tal extrem.

En aquest cas, es tractaria de la novena dona assassinada a les mans de la seua parella o exparella en el que va d'any a Espanya i la número 1.087 des que es van començar a recopilar dades sobre aquesta xacra l'any 2003.

Així mateix, aquesta dona obriria el recompte de víctimes mortals de violència de gènere de de la Comunitat Valenciana aquest 2021, perquè els huit casos que ja estan confirmats van tindre lloc en la Comunitat de Madrid (4), Catalunya (2), el País Basc (1) i Castella i Lleó (1), segons les dades recollides pel Ministeri d'Igualtat.

I no sols això. També es convertiria en el primer cas d'enguany en el qual l'agressor hauria infringit una ordre d'allunyament en vigor, segons les dades de la Fitxa estadística de víctimes mortals per Violència de Gènere d'enguany. Cap de les huit dones assassinades fins hui aquest 2021 havien presentat denúncies prèvies contra els seus agressors, segons la mateixa fitxa elaborada pel Ministeri d'Igualtat.

L'assassí de Port de Sagunt no seria, no obstant això, el primer home que s'hauria suïcidat després de llevar-li la vida a la seua parella o exparella. En total, quatre agressors dels huit que han assassinat a les seues parelles (és a dir, la meitat d'aquests) s'han intentat suïcidar, i dos d'ells ho van aconseguir.

El cas de l'anterior víctima

El 26 d'abril, un home de 37 anys va cremar viva a la seua parella, de 50, a Tarragona. Quan van arribar els serveis d'emergències la dona continuava viva, i va poder indicar-los qui ho va fer: “Ha sigut aquest fill de puta”, va dir assenyalant a la seua parella. Moments després, va morir a l'hospital.