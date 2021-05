Ortega Cano desvela el motivo de su mala relación con Rocío Carrasco

El torero José Ortega Cano ha sorprendido este domingo al entrar en directo a través de una llamada telefónica en el programa Viva la vida de Telecinco, donde ha aclarado qué relación mantiene con Antonio David Flores y ha desvelado el origen de sus problemas con Rocío Carrasco.

El diestro ha explicado que debido a su delicada salud no está siguiendo la serie documental de Rocío Carrasco, aunque le llega información sobre todo lo que cuenta la hija de Rocío Jurado.

"Es una historia muy larga", ha comenzado definiendo Ortega Cano su relación con quien fuera su hijastra. "Yo he tenido una vinculación de amor infinito con Rocío Jurado, ella estaba súper enamorada de mí y yo, súper enamorado de ella", ha dicho en referencia a las palabras de Carrasco en el documental, en las que aseguraba que su madre cometió un error al casarse con el torero.

Sobre Rocío Carrasco, Ortega Cano ha asegurado que siempre la trató "con un respeto y un cariño, como si fuera mi hija, porque yo era muy amigo de Pedro Carrasco de hace mucho tiempo, después Pedro y Rocío se separaron, yo me casé con Rocío (Jurado), y Rocío Carrasco pasa a ser mi hija".

En este sentido, el torero ha defendido que "ha habido siempre una buena relación" hasta que llegó Fidel Albiac a la vida de Rocío Carrasco. "Cuando se unió a la pareja suya, entonces ahí hace una criba de todos los personajes, y yo me incluyo, de la familia Mohedano, familia Ortega...", ha enumerado.

En su opinión, "ellos (Rocío Carrasco y Fidel Albiac) se han apartado de la familia Mohedano y de la familia Ortega Cano".

El torero ha desvelado entonces el punto de desencuentro que ha tenido con su hijastra: "El único problema que yo he tenido con Rocío Carrasco ha sido a causa del museo de Rocío Jurado, yo sé que a ella le hacía mucha ilusión, y no se abrió por temas económicos, aparte de los asuntos administrativos del ayuntamiento y demás".

Respecto a su relación con Antonio David Flores, el diestro ha admitido que tiene relación con él, pero "tan solo de hablarnos, pero a mí no me ha hecho nada anormal para estar enfadado con él".

"No he tenido una relación muy fuerte, pero lo que me acerca a Antonio David son Rocío Flores y David Flores, porque yo soy abuelo de esos dos niños y les tengo mucho cariño. Por lógica, yo tengo que estar con ellos cuando vienen a Madrid, los quiero mucho", ha manifestado.