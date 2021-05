Los hermanos de Ortega Cano dan la razón a Rocío Carrasco: "Dijo la verdad"

A pesar de que Rocío Carrasco no mantiene actualmente ninguna relación con quien fuera el marido de su madre, José Ortega Cano, no ocurre lo mismo con los hermanos del torero, tal y como ha contado la hija de Rocío Jurado en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En la docuserie, Carrasco ha afirmado que a pesar de la distancia con Ortega Cano, seguía manteniendo el contacto con los hermanos del diestro, Conchi y Paco.

El programa de Ana Rosa ha entrevistado a ambos, que han confirmado la versión de Rocío Carrasco y han aclarado qué tipo de relación mantienen con ella.

Al preguntarle a Conchi Ortega Cano por las declaraciones de Carrasco, esta ha sido clara: "Hombre, dijo la verdad, yo no me llevo mal con nadie, ni mi hermano ni mis hermanos".

En este sentido, Conchi Ortega ha reconocido que tiene buena relación con Rocío Carrasco, aunque "tampoco de vernos todos los días".

La hermana de Ortega Cano ha asegurado que durante estos años se ha preocupado por la hija de Rocío Jurado y su situación y ha dicho que la entiende porque "yo también soy madre y tengo hijos".

Paco Ortega Cano, por su parte, ha admitido que no está viendo el documental de Rocío Carrasco. "No lo estoy siguiendo, no estoy viendo nada", ha dicho.

Respecto a la relación que tiene con Carrasco, Paco Ortega ha asegurado que "muy poca, nosotros nos vemos muy poco", y ha añadido el matiz: "No nos vemos todos los días".

Sobre lo que pueda opinar su hermano, José Ortega Cano, de su relación con Rocío Carrasco, Paco Ortega ha dejado claro que él tiene relaciones con quien quiere, y que "a mi hermano no le tiene que parecer bien ni mal".