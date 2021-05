Més de 700 persones assistiran a la Missa d'Infants amb "el major dispositiu de seguretat de l'últim any"

La Regidoria de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València ha informat aquest divendres de l'operatiu, que la Policia Local desenvoluparà en la plaça de la Verge i en tots els seus accessos.

L'acte, al que solament es pot assistir amb invitació, comptarà amb un perímetre molt més ampli, allunyat de la plaça de la Verge, per a evitar aglomeracions i implicarà a un total de 76 agents que vetlaran pel compliment de la normativa sanitària en vigor.

Des de la Policia Local de València s'ha insistit en la recomanació que no assistisca ningú que no tinga invitació a l'acte. "No vagen a la plaça de la Verge sinó tenen acreditació", ha instat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha recalcat que "és fonamental que la ciutadania seguisca totes les indicacions de les autoritats perquè l'acte es desenvolupe amb èxit i sense riscos".

"La ciutadania ha demostrat en els últims mesos la seua gran responsabilitat, demà és la primera oportunitat que tenim en l'últim any per a demostrar-nos que podem acollir de nou actes amb una gran afluència de públic" ha afegit el responsable de l'àrea de Seguretat en el consistori.

Aquest dissabte a la vesprada està previst el muntatge de tot el perímetre interior i exterior de la plaça de la Verge així com la instal·lació, amb distàncies de seguretat, de les cadires per a seguir l'esdeveniment.

Des de la Policia Local de València també s'ha informat que en la invitació necessària per a assistir a la Missa d'Infants constarà l'accés a l'esdeveniment, l'accés al sector 1 es realitzarà per la plaça de l'Almoina, el 2 per la calle Cavallers i el 3 per Navellos.

Es recorda que no se celebraran misses en la Basílica, tampoc la tradicional Missa de Descoberta i que tots els accessos a la plaça estaran tallats i vigilats des de les 17.30 de demà dissabte. Tampoc podran instal·lar-se naturalment terrasses d'establiments d'hoteleria ni estacionar bicicletes en la plaça mentre dure l'esdeveniment.

El dispositiu, coordinat amb Policia Nacional i l'Arquebisbat, comptarà amb un Lloc de Comandament Avançat (PMA, per les seues sigles en castellà) que se situarà en la plaça de l'Arquebisbat. Les cadires començaran a retirar-se partir de la finalització de la Missa d'Infants al voltant de les nou i mitja del matí encara que la vigilància policial es mantindrà durant tot el dia per a evitar aglomeracions de fidels a la Basílica.

Serà el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, qui presidirà, des de les 08.00 hores, la celebració de la Missa d'Infants.

Des de la Real Basílica de la Verge dels Desemparats han expressat el seu desig de dur a terme totes les celebracions de la festa de la patrona de València que la normativa de la pandèmia permeta. "Però enguany és impossible celebrar, el diumenge 9 de maig, la missa de Descoberta, el trasllat de la Verge i la solemne processó general vespertina, ni l'entranyable i multitudinari acte del besamans", expliquen.

El principal acte de la festa, la tradicional Missa d'Infants, sí se celebrarà "complint les mesures sanitàries vigents, amb aforament màxim en la Plaça de la Verge establit per les autoritats de 750 persones i accés limitat a les persones amb acreditació oficial", motiu pel qual des de la Basílica conviden "encaridament als fidels a no aproximar-se a la plaça ni als seus carrers adjacents, i seguir la missa que es retransmetrà en La Ocho TV".

La Missa d'Infants serà oficiada pel cardenal Cañizares i concelebrada per al voltant de 40 sacerdots, entre ells, els monsenyors Jesús Murgui i Casimiro López, bisbes d'Oriola-Alacant i Sogorb-Castelló, respectivament; els auxiliars de València, monsenyor Javier Salines i Arturo Ros; l'arquebisbe emèrit de Saragossa, monsenyor Manuel Ureña; el bisbe auxiliar emèrit de València, monsenyor Esteban Escudero; i monsenyor Juan Piris i José Vilaplana, bisbes emèrits de Lleida i Huelva, respectivament; juntament amb membres del Cabildo Catedralicio, el Consell Episcopal i la Capellanía de la Basílica.

"Amb l'organització prevista de la Missa d'Infants intentem salvar aquesta entranyable i popular celebració, però preguem amb insistència al fet que els fidels no s'acosten a la plaça i, sobretot, no provoquen aglomeracions, ja que no hi haurà camp visual per a veure gens del que ocórrega dins de la plaça", incidixen fonts de l'Arquebisbat.

FESTA DE LA PATRONA

Els actes oficials de la festivitat de la Mare de Déu dels Desamparats donen començament aquest divendres en la Basílica, amb la celebració de les solemnes vespres pontificals, organitzades pel Cabildo de la Catedral, amb la intervenció de l'Escolanía de la Verge.

Demà, dissabte 8 de maig, es manté la celebració de la Salve solemníssima, a les 20 hores, en la Basílica, però enguany es realitzarà a porta tancada i sense presència de fidels, amb la participació de l'Escolania i antics escolans.

El diumenge 9 de maig, a les 8 hores, tindrà lloc la Missa d'Infants, en la Plaça de la Verge, amb accés limitat al recinte amb acreditació oficial. També el 9 de maig, a les 12.00 hores, tindrà lloc la Missa de Pontifical en la Catedral, presidida pel cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de València, amb la presència de la imatge de la Verge i amb control d'aforament que estarà limitat al 50 per cent, complint la normativa de les autoritats.

En finalitzar la Missa de Pontifical, que serà retransmesa pel canal Youtube de la Catedral de València, hi haurà "una xicoteta processó claustral, per l'interior de la Seu, a l'estil de les realitzades en les festivitats de Sant Vicent Màrtir i Sant Vicent Ferrer".

A la vesprada, no se celebrarà la processó general però sí està previst que la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desamparats recórrega alguns carrers de València en el seu 'maremóvil' "sense avisar prèviament sobre el recorregut, sense parades i sense baixar en cap moment la imatge del seu vehicle, amb l'única pretensió d'acostar la imatge de la Verge als seus fidels de forma senzilla en aquest temps de pandèmia".

El dia de la festa de la Verge dels Desemparats, el diumenge 9 de maig, no se celebraran misses en l'interior de la Basílica, temple que romandrà obert, de forma ininterrompuda, des de les 10.30 fins a les 21 hores, facilitant, d'aquesta forma, que els fidels puguen visitar a la Mare de Déu i resar dins del temple. L'única porta d'accés serà la que dóna a la Plaça de la Verge i més propera a la Catedral, es complirà en tot moment el límit d'aforament i està previst habilitar un tancat que canalitze l'accés al temple.