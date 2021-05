Camps insta l'Ajuntament a reclamar als promotors del PAI del Grau els diners pel Circuit de la F1

En aquest escrit, Camps recorda que el 3 de setembre de 2015, a requeriment de la Generalitat, l'alcalde, Joan Ribó, va posar en coneixement que el cost de l'obra efectuada pel govern valencià ascendia a 42,9 milions d'euros, que és "deute no vençut ni exigida per la Generalitat a l'Ajuntament", sinó que per a la mateixa hi ha un "compromís municipal" consistent en la repercussió del cànon d'urbanització als propietaris del sector. A açò, caldria sumar els interessos bancaris.

Afig Camps que s'ha tingut "recent coneixement" que els propietaris del sòl "interessen en el seu benefici i en detriment de l'interés públic" que siguen minorades les càrregues i, per tant, "els indiscutits deutes assumits per l'Ajuntament en conveni amb la Generalitat".

Lamenta així mateix que des de 2015 no hi ha hagut avanços, la qual cosa considera "un desistiment greu de l'obligació jurídic-publica d'execució del planejament, dels requeriments obligacionals i del compliment dels pagaments enfront de l'administració autonòmica".

Per tot açò, sol·licita a l'Ajuntament que inicie "un expedient d'execució i compliment del conveni traslladant els efectes del mateix als propietaris titulars dels drets urbanístics beneficiaris del sector". Així mateix, sol·licita que se li tinga com part personada en l'expedient.

En declaracions als mitjans, Camps ha justificat aquesta iniciativa en què, no solament té interés ell, sinó "que es tracta de l'interés general". "Estem parlant de moltíssims diners i d'unes expectatives que els ciutadans de València no tenen per què perdre".

Camps ha asseverat que, una vegada arxivada la causa pel Circuit de F1, té "l'obligació" de demanar a l'Ajuntament que "reclame als promotors i no canvie el pla perquè exoneraria als urbanitzadors del PAI Grau dels diners que correspon a tots els valencians".

"I la Generalitat -ha continuat- en eixe conveni ha de reclamar a l'Ajuntament la inversió que es va fer de la prolongació de l'Albereda i l'Avinguda de França, dos carrils de València". En opinió de Camps, aquests dos carrils "estan tancats a dretcient per a fer l'efecte que està abandonat" i que el que es va fer "no tenia cap sentit".

Per la seua banda, la vicealcaldesa de València i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, ha qualificat l'actuació de l'expresident de "esperpent". "És esperpèntic -ha manifestat- que ens trobem hui ací a Paco Camps, que ha deixat un absolut llast a aquesta ciutat amb el Circuit de la F1 que li podria costar a les administracions més de 45 milions d'euros, i que ha denunciat no se sap ben què precisament perquè estem intentant solucionar el problema que ens va deixar".

L'edil ho ha atribuït al fet que "Camps està buscant protagonisme". "Té moltes ganes i va a la desesperada al fet que algú li faça cas", ha assenyalat Gómez, que ha instat l'exdirigent 'popular' al fet que "els problemes interns" que tinga amb Carlos Mazón i María José Catalá s'arreglen en el pròxim Congrés Regional del PPCV "i ens deixen els valencians en pau amb les seues lluites internes".

La vicealcaldesa ha aprofitat per a criticar l'anunci del president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, de que l'actual líder del PP de València i portaveu en l'Ajuntament, María José Catalá, serà la seua responsable en la campanya de la seua candidatura per a presidir el PPCV i que, si compta amb el suport dels seus companys, es convertirà en la pròxima secretària general del partit.

"CATALÁ ENS DEIXARÀ TIRATS"

"Pareix que als dirigents del PP solament els interessa la ciutat de València per a fer campanyes electorals. Ja ho vam veure en 2019 amb María José Catalá que ens deixarà tirats perquè se'n va a l'àmbit autonòmic. Solament volia València per a la seua pròpia projecció personal. I ara Paco Camps ressuscita perquè vol el seu espai i quota de poder", ha enlletgit la vicealcaldesa, que ha emmarcat l'escrit presentat en el "circ al que ens té acostumats el PP per les seues lluites internes dins del partit".

Finalment, ha exigit "als dirigents del PP al fet que ens deixen tranquils a les valencianes i valencians, que ja els hem patit bastant". "Aquesta ciutat és més seriosa i necessita del treball i de l'esforç de les persones que de veres la volem", ha conclòs.