Bonig: "Si íbamos a primarias perdíamos todos porque era partir el partido"

Bonig, que mantiene el cargo hasta el XV Congreso del PPCV del 3 de julio, ha defendido la decisión de dejar el acta y el cargo de síndica, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, mientras anunciaba su candidatura el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, Carlos Mazón.

Tras su emotivo discurso de este jueves, que puso en pie a todos los diputados de Les Corts, ha recordado que se veía reflejada en la figura de la 'dama de hierro', pero ahora cree que "el hierro se ha ido fundiendo".

La 'popular' ha reconocido así que le habría gustado otra oportunidad por parte de 'Génova', o que al menos se lo hubieran "dicho antes", porque así "los acontecimientos habrían sido distintos", aunque ya se lo "olía" en las semanas previas.

Según ha confirmado, se lo transmitió el 'número dos' del PP, Teodoro García Egea, el 16 de abril tras una reunión de "hora y media" entre ella y Pablo Casado en la sede nacional donde hablaron "de todo". También ha resaltado que habló con el líder de los 'populares' durante unos 20 minutos antes de la rueda de prensa de este jueves para trasladarle su decisión.

Bonig ha asegurado que sentía que "tenía" el respeto de Casado, como él le transmitió "en todo momento", mientras hace "escasas semanas" fue cuando le dijeron que no contaban con ella y "tenían otro candidato". Eso sí, ha agradecido que le dijeran "la verdad" y ha zanjado que el pasado es pasado.

Todo ello, a su juicio, demuestra que "las reglas del juego las han cambiado en el último minuto", sin negar que tomar decisiones es complicado como ha experimentado durante estos seis años como presidenta.

También ha querido dejar claro de que es consciente de lo que suponen unas primarias en un partido que "no está acostumbrado a tener que elegir a gente contra el aparato" porque debe "asumir generosidad el que gana y lealtad el que pierde". Así, tomó la decisión cuando supo que en 'Génova' consideraran que "otra persona era mejor y podía ser un revulsivo para la Generalitat".

"Me hizo dar un paso atrás no pensando en mí, sino en las siglas y en los ciudadanos, que se merecen un PP unido", ha manifestado, recalcando que su "defecto o virtud" es que siempre dice la verdad y que "desde luego" tenía claro que no iba a seguir solo en Les Corts.

APOYARÁ A MAZÓN SI NO HAY OTRO CANDIDATO

Ahora, tras la candidatura oficial de Mazón, ha asegurado que ella ha sido "generosa" con él y que han compartido un trato "bueno y cordial de trabajo" estos años. Ha recordado además que ella no puso "ningún problema" en Valencia cuando "la dirección nacional pidió que el candidato fuese Vicente Mompó", actual presidente provincial: "Hubo un congreso de unidad".

Por tanto, ha garantizado que apoyará su candidatura si no hay otras, sin salirse de la "neutralidad" que le corresponde como presidenta hasta el congreso. Ha confirmado que habló con Mazón este pasado lunes antes de la junta directiva del jueves y ha insistido en que le desea lo mejor "a él y a todos los militantes".

Pero también ha echado la vista atrás recordando que no se arrepintió de "coger el partido cuando nadie quería", cuando perdió las elecciones en 2015. Desde entonces ha constatado que "cuesta construir liderazgos", como cree que también le pasa a Casado aunque "es lo normal".

"AYUSO ES PABLO CASADO"

Al margen del PPCV, sobre si hay varios PP en España, Bonig ha defendido que se debe a que España es "distinta y diferente" y ha puesto como ejemplo la lengua. "Por eso hay que buscar un hilo conductor y la esencia del PP, que es la libertad", ha apuntado, algo que cree que no sea ni de izquierdas ni de derechas y que "si alguien lo ha defendido es el PP".

Con todo, en su opinión, la Comunitat se parece más al modelo de Madrid por su dinamismo y porque ella cree "humildemente" que inició un discurso similar al de Ayuso hace unos años.

Tras su victoria el 4M, Bonig ha descartado que la presidenta madrileña se pueda imponer al frente del PP -"Ayuso es Pablo Casado y trabajan conjuntamente, no me cabe duda"-, sin negar que su resultado es "espectacular" y que en campaña "ha demostrado coraje, intuición, ganas de pelear" y, sobre todo, el "fenómeno" de conectar con la gente.

"A veces, uno tiene grandes discursos y reúne todos los requisitos y no lo consigue", ha constatado, mientras Ayuso le recuerda al "fenómeno" de Rita Barberá en València al atraer a "gente de distinta clase social y con ideologías diferentes".

También ha vuelto a recordar a la exalcaldesa, fallecida en 2016, y ha defendido el perdón que trasladó este jueves por el apoyo del PP a su reprobación como senadora a unos meses de su muerte. "Todos tenemos que reaccionar ante los casos de corrupción, apartarlos, pero no destruir a la gentes y sobre todo no saltarnos el estado de derecho", ha resumido.

Por otro lado, ha descartado que alguien en el PP se pueda alegrar de su marcha, aunque "es imposible caer bien a todos", y ha recibido agradecimientos de gente "ideológicamente en las antípodas". Y ha asegurado que este jueves no echó en falta "a nadie" ante su discurso de despedida en Les Corts: "Me quedo con todo el parlamento de pie aplaudiéndome".

Sí ha echado "de menos" una llamada del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, quien supone que "estará muy ocupado" aunque ella "siempre" le ha mostrado "lealtad". "Nunca he notado esa reciprocidad", ha lamentado recordando la tercera ola del virus y cuando "Compromís y Podemos le abandonaron y ahí estuvo el PP".

"EL PP TIENE QUE SEDUCIR"

Sobre la salida de cargos de Ciudadanos, la 'popular' ve normal que busquen su "acomodo" en el PP o el PSPV una vez que la situación de este partido "parece irremediable". "El Partido Popular tiene que elaborar un proyecto capaz de seducir a los votantes", ha defendido al respecto, porque cree que el escenario ayuda a "reunificar el centro derecha".

De cara al futuro, ha garantizado que todavía no tiene claro qué hará a partir de ahora, porque necesita "un tiempo de reflexión y desintoxicación y hacer otras cosas". "Soy muy anglosajona, también se puede hacer política en la sociedad civil", ha reiterado, algo que cree que lo trabaja más la izquierda.

"Entrar en política es importante, pero saber salir todavía más, creo que he sabido salir con cierta dignidad", ha aseverado.