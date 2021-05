La familia de un joven muerto en Cornellà acusa a la empresa de negligencia: "No es un accidente, es un homicidio"

La familia del chico de 19 años muerto en un accidente laboral en Cornellà de Llobregat el viernes pasado acusa a Cidac de negligencia y ha decidido emprender acciones judiciales contra la empresa.

"Para nosotros no es un accidente, es un homicidio y queremos justicia", ha afirmado el tío de la víctima, Francisco Camilo.

Àngel Figueras, ex trabajador de Cidac, denuncia que las condiciones de trabajo eran "pésimas" y la seguridad "muy precaria". Diversos sindicatos ya han anunciado que se personarán jurídicamente en el proceso para que se condene a los culpables. Por su parte, Inspección de Trabajo ha informado de que ha recibido dos denuncias contra la empresa presentadas el 20 y el 30 de abril de 2021.

Hola. Mi nombre es Paco. No tengo casi seguidores en las redes sociales y estoy buscando a personas de buen corazón que puedan ayudarnos a mí y mi familia difundiendo la desgracia que acabamos de vivir: — Pakito (@Pakomarinp) May 5, 2021

Àngel Figueras, ex trabajador de Cidac y amigo de la víctima, ha explicado que en los seis meses que "aguantó" en la empresa no va vio ningún tipo de medida de seguridad. De hecho, añade que cuando le contrataron no hizo el curso de riesgos laborales y que tampoco le dieron ropa de trabajo. "Llegué a trabajar descalzo y tengo pruebas", añade.

Figueres critica también que la maquinaria de la empresa era antigua y el mantenimiento "deficiente". De hecho, recuerda que la máquina en la que murió atrapado el joven no contaba con los sensores de seguridad necesarios en caso de accidente y que esto podría explicar lo que pasó.

Por todo esto, la familia de la víctima está dispuesta a llegar "donde haga falta" para que se haga justicia. Su tío deja claro que no quieren ningún tipo de compensación económica y sí que se haga pagar a los responsables de la empresa por lo que consideran "un crimen laboral". "A la familia nos quema que se hable de accidente laboral cuando hay suficientes indicios para pensar que fue un homicidio", ha reiterado.

Además, el familiar del joven ha asegurado que "ningún miembro de la empresa se ha puesto en contacto con la familia para dar el pésame y una explicación", sino que, solo comunicaron al abogado de la familia que se reunirían "para saber si pagarían el entierro del chico".

Críticas de los sindicatos

El secretario de comunicación de la CGT en el Baix Llobregat, Joaquín Marín, que además es el hermano del familiar que ha hecho la denuncia pública, ha criticado duramente a la empresa asegurando que el accidente se ha producido porque las medidas de seguridad laboral han "brillado por su ausencia". Según su relato, Cidac "obliga a los trabajadores a hacer turnos de 12 horas" y "no toma las medidas de seguridad necesarias" para tratar con "maquinaria peligrosa" y "muy vieja". "No es la primera vez que se habría podido producir un accidente", ha advertido en una conversación telefónica.

El sindicalista de la CGT ha lamentado que la Inspección de Trabajo permita que la fábrica continúe abierta después de la muerte del joven. "Está claro que la Inspección de Trabajo antepone el beneficio económico a la salud laboral", ha dicho.

Fuentes del Departament de Treball han informado que en la Inspección le constan dos denuncias presentadas "muy recientemente", concretamente los días 20 y 30 de abril de este año, "de manera que aún estaban en proceso de gestión interna". Las denuncias hacen referencia a aspectos laborales muy diversos, entre ellos la prevención de riesgos laborales.

La versión de la conselleria no coincide con la de la UGT que asegura que había cinco denuncias presentadas contra Cidac desde 2019 por vulnerar la seguridad y la salud de los trabajadores y "ni la empresa ni la administración ha actuado". El sindicato que dirige Camil Ros añade que denunciaron a Cidac por persecución sindical de la dirección "ya que echó a un trabajador que quería presentarse como delegado del sindicato para luchar contra estos incumplimientos reiterados e inadmisibles".

Los sindicatos hace meses que denuncian un aumento de los accidentes laborales mortales en Cataluña durante 2020 a pesar del descenso de actividad por la pandemia

Antonia Fuentes, secretaria de Salut Laboral UGT FICA, ha explicado que ante las reiteradas denuncias visitó la empresa y pudo constatar que las condiciones de trabajo eran pésimas. "En todos los años que llevo trabajando en seguridad y prevención nunca había visto una empresa con unas deficiencias tan brutales", añade.

UGT ha avisado que "se personará jurídicamente para que se condene a los culpables" y CCOO ha anunciado que se presentará "como parte interesada en el procedimiento abierto ante la Inspección de Trabajo".

De momento, ya se han convocado dos movilizaciones ante la puerta de la empresa. Una, convocada por la UGT, se hará el lunes 10 de mayo a las 10 horas y, la otra, impulsada por la CGT para el jueves 13 de mayo en las 16.30 horas.

Los sindicatos hace meses que denuncian un aumento de los accidentes laborales mortales en Cataluña durante 2020 a pesar del descenso de actividad por la pandemia. En 2019, 36 personas perdieron la vida en el trabajo, mientras que en 2020 la cifra de muertos en accidentes laborales se elevó a 48 personas, según recuerda la UGT.

Los representantes de los trabajadores denuncian que a los empresarios les sale más barato pagar las multas que invertir en protección de los empleados. Por otro lado, aseguran que la situación empeora por el paro juvenil elevado que hay en Cataluña, y que hace que los jóvenes se vean obligados a coger trabajos que no garantizan su seguridad.

En cuanto a la empresa, ha evitado hacer declaraciones asegurando que en las próximas horas explicará su punto de vista a través de un comunicado.