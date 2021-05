A pesar de que, al margen de las medidas de prevención, la única forma de parar a la Covid son las vacunas que se están inyectando a la población, todavía hay muchas personas negacionistas del virus y que no confían en estas dosis y se niegan a ponérselas. Por ello, ven la decisión de algunos rostros conocidos de vacunarse algo criticable porque creían que deben ser "rebeldes" o contrarios al sistema.

Así le ha sucedido a Arturo Pérez-Reverte, quien el miércoles compartió con alegría que se había vacunado en el hospital Puerta de Hierro de Madrid y alabó la "organización perfecta" y el "personal rápido y eficaz".

Sin embargo, rápidamente comenzaron a llegarle mensajes recordándole que, con esta declaración, se contradecía de lo que dijo de que no se pronunciaría sobre la pandemia.

Este es el año, en el que se pone de manifiesto que cientos de miles de personas que creíamos inteligentes, o son estúpidos, o son cobardes vendidos al sistema. No sé con cuál de los 2 adjetivos etiquetarle a ud. — Sergio Valcárcel (@EscuelaFit) May 5, 2021

Citando una frase suya: "La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad", y a propósito de su twit, yo diría que ha dejado usted de ser un rebelde (si algún día lo fue). — Marcos Ortiz (@mOrtiz_RT) May 5, 2021

Él se quedó tan sorprendido con las respuestas como los propios negacionistas se sorprendieron con su tuit, y, ni corto ni perezoso, contestó a estas críticas. "¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz", escribió a una tuitera que lo tachó de "decepcionante".

¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

Poco después, escribió otro tuit en el que, tirando de ironía, criticó lo fácil que es ofender a Twitter: "Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos".

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

"Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto", tuiteó y compartió un "formulario para ofendidos en redes sociales" que incluye, como motivos del enfado, cosas como "soy un idiota", "me gusta el drama", "necesito atención" o "me tomo todo a título personal".