USO critica la "reubicación irregular" conductores-celadores del SAS en el Norte de la provincia

Esta situación se está dando, según ha informado dicho sindicato, "cuando para la realización de estos servicios de transporte asistencial desde las ambulancias asistenciales tipo C se precisa estar en posesión de la titulación de TES, tal y como dispone el RD 836/2012", siendo ésta "una titulación que no posee la mayoría del personal de conductores-celadores, por no ser exigible para dicha categoría".

Sin embargo, este personal, "a pesar de dicha carencia de titulación, ha venido cubriendo el citado servicio de transporte", mientras que ahora, "por parte de la Dirección Económico Administrativa del Área Sanitaria del Norte de Córdoba y tras las recientes incorporaciones derivadas de la correspondiente OPE, se ha llevado a cabo una reubicación del personal conductor-celador entre centros sanitarios con ambulancias y sin ambulancias, y ello tomando como criterio de asignación la posesión o no por parte de estos profesionales del referido título de TES".

Esta titulación, según se ha insistido desde el sindicato, "no es exigible para dicha categoría profesional y, sin embargo, se alza como criterio básico para justificar una movilidad perjudicial, fundamentada en un servicio que, además, debe ser prestado por la empresa adjudicataria del ya indicado concurso 598/2017, sobre prestación de servicio de transporte sanitario terrestre".