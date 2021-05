Xunta y Greenalia, abiertos a cambios en los parques eólicos del Monte do Gato al identificarse una fortaleza

Fuentes de la Consellería de Cultura consultadas por Europa Press señalan, en cualquier caso, que "por el momento" la mencionada dirección xeral "no recibió ningún escrito, proyecto o solicitud para realizar las prospecciones y comprobar dicha información".

La información es la que sitúa en las proximidades de un parque de Greenalia con seis aerogeneradores la Torre de Teodomiro, un castillo de la Edad Media que está catalogado como bien de interés cultural (BIC) y recogido en el plan general de ordenación municipal (PGOM) de Aranga pero que hasta ahora nadie había ubicado en el mapa.

El autor del descubrimiento, el arqueólogo Antón Malde, también en declaraciones a Europa Press, tilda de "sonrojante" que esto fuera así y que la compañía que proyecta varios parques eólicos en este monte no hubiese dado con la localización de la torre. "A mí no me costó mucho dar con él (con el castillo) con las técnicas que hay hoy en día", afirma.

Hace unos meses, la también vecina de la zona y bióloga Mónica Fernández-Aceytuno presentó alegaciones a otro de los parques que se planea implantar en este monte al dar con varios túmulos funerarios (mámoas), ante lo que Greenalia ya anunció que elaboraría otro informe de patrimonio.

"FUERA DE LA POLIGONAL"

Ahora, a raíz de la información que publicó este jueves el diario 'La Opinión de A Coruña', fuentes de la compañía apuntan a Europa Press que están abiertos a cualquier "cambio o mejora" que suponga minimizar el impacto de sus proyectos en el Monte do Gato y aclaran que la tramitación se encuentra todavía en una fase inicial.

En cualquier caso, precisan que "el supuesto elemento" detectado en el mapa por el arqueólogo Antón Malde está fuera de su poligonal, que es el polígono de referencia para la ubicación geográfica del parque.

Este extremo lo ratifica el propio Malde, si bien precisa que "los bienes de interés cultural tienen entornos de protección legislados por ley" y añade que también contemplan "una zona de amortecimiento a mayores".

"Hay cableado, hay torres... Hay una afección paisajística y visual; el tema no termina en un plano en dos dimensiones. Existe una protección ambiental que implica las tres dimensiones", advierte.

EL ALCALDE AUGURA UN FRENAZO

En este escenario, el alcalde de Aranga, el popular Alberto Platas, entiende que el hallazgo supondrá un frenazo para estas iniciativas. "Cambia las cosas, por supuesto", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press.

Junto al de Aranga, el conjunto de parques eólicos proyectados por estas dos empresas afectan a otros tres ayuntamientos: Oza-Cesuras, Coirós y Curtis.

'AIRE LIMPO NAS MARIÑAS DO MANDEO'

Por su parte, la portavoz de la plataforma Aire Limpo nas Mariñas do Mandeo -reserva de la biosfera-, Esperanza González, que en declaraciones a Europa Press celebra la noticia, llama la atención sobre todos los trámites que superaron estos proyectos pese a que este conjunto arqueológico está recogido en el PGOM del Ayuntamiento de Aranga.

Constituida formalmente hace una semana, pero con varios meses de trabajo informativo a sus espaldas, esta plataforma aspira a dar voz a los más de 200 vecinos censados en la parroquia de Fervenzas, en Aranga, y que se verían afectados de salir adelante estos parques.

Este martes se reunieron con el regidor y Esperanza González censura que "no fue capaz de firmar un no" a las iniciativas eólicas. El primer edil popular, por su parte, asegura que no está "ni a favor ni en contra" de los parques eólicos y subraya que corresponde a la administración evaluar si son legales.

Si bien, por su parte, compromete "todo el apoyo" a los vecinos y asegura que les prestará asistencias técnica y jurídica para "velar" por sus intereses.