David Bustamante se sincera sobre su relación con Yana Olina: "Nunca hemos tenido un bache"

Hace tres años David Bustamante y Paula Echevarría sorprendían anunciando su divorcio. Tras trece años de matrimonio y el nacimiento de su hija Daniella, daban por finalizado su romance.

Sin embargo, en poco tiempo ambos rehacían sus vidas sentimentales y la actriz acaba de ser madre de un niño junto a su actual pareja Miguel Torres. Por su parte, Bustamante lleva tres años saliendo con la bailarina rusa Yana Olina.

En una entrevista para la revista Hola, el cantante ha abierto las puertas de su nueva casa en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. "He vivido tres años muy feliz en un piso y cambié todas mis costumbres. Venía de una vida con una casa muy grande, con servicio, con todo y, de repente, me fui a vivir a un piso solo", afirma a la mencionada publicación.

Tras su divorcio de Echevarría estuvo viviendo en un piso en Pozuelo de Alcorcón y tuvo que habituarse a otro tipo de rutina. No obstante, en una nueva relación y con su nueva vivienda comienza sin duda una etapa menos oscura en su vida.

Sobre su relación con la bailarina cuenta a Hola: "Soy muy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella ser ríe y se me pasa. No tenemos muchas discusiones y, cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón".

A pesar de esto el artista aún no conoce a la familia de la Olina: "Todavía no conozco a su familia, pero tengo muchas ganas de viajar a Rusia". Esto se debe a que la pandemia les ha impedido volar hasta este país, donde se encuentra la familia de la bailarina.

"Vivir con un artista tiene sus complicaciones y ella siempre está con una sonrisa. Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Yo creo que con eso lo resumo todo", explica deshaciéndose en elogios por su pareja. "Nunca hemos tenido un bache, es superfácil estar con ella", añade.

Parece que el intérprete se encuentra feliz y pleno con su situación actual, de la que forma parte su ex, Paula Echevarría, con la que afirma hablar casi a diario y parece que tienen una relación cordial y buena.