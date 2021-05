Sindicats protesten per l'ERO "salvatge" de CaixaBank:"Amb 514 milions de benefici, els acomiadaments són inacceptables"

Per als sindicats són "inacceptables" tant els acomiadaments com les retallades laborals i salarials plantejats per l'entitat, sobretot quan aquest dijous ha presentat un benefici atribuït, sense incorporar extraordinaris associats a la fusió, de 514 milions d'euros en el primer trimestre de 2021.

"Una empresa amb beneficis no pot retornar a la societat acomiadaments i retallades", ha resumit Sara Cutanda, secretària general de CCOO de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, en declaracions a Europa Press Televisió. Els treballadors han protestat portant samarretes negres amb el lema '#TodxsSomosCaixaBank' i a crits de 'No s'ho mereixen'.

Aquest sindicat, el majoritari en l'entitat, rebutja que l'ERO seguisca sobre la taula a pesar dels resultats "extraordinaris i brillants", a més de denunciar que totes les mesures plantejades per la direcció són "forçoses".

CCOO vol seguir negociant fins a arribar a un "bon acord" consensuat i aconseguir un reconeixement al treball de la plantilla, que "ha sigut servici essencial i cada dia ha donat el millor". "No acceptarem un ERO que no siga amb mesures voluntàries i amb l'homogeneïtzació de les condicions salarials i laborals de tota la plantilla", ha avisat el seu portaveu, després de recordar que els treballadors ja pertanyen a una única entitat.

En aquest sindicat se senten "forts" i units a la resta d'organitzacions, per la qual cosa prometen pressionar "fins a l'últim moment" perquè la negociació arribe a bon port. Per contra, veuen a l'empresa en una posició "salvatge, d'una avarícia i ambició que, sincerament, no se sap si té algun límit".

CCOO insisteix així en què tant el FROB com el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i els partits polítics "no siguen còmplices d'un ERO que solament presenta mesures traumàtiques". A nivell valencià, segons els seus càlculs, es veurien afectats quasi mil treballadors si tira avant la proposta de l'empresa.

En la mateixa línia, el sindicat financer d'UGT a nivell estatal coincideix que els acomiadaments són "inacceptables" i espera que hi haja voluntat de totes les parts en l'inici de les negociacions, previst per a dimarts que ve 11. "El temps va passant i l'empresa ha de flexibilitzar les seues condicions", ha urgit el seu responsable, Victoriano Miravete.

Encara que UGT veu la posició de l'entitat "bastant dura i inamovible", confia que conforme passen les setmanes vaja "reaccionant a poc a poc", fins a la data límit de finals de juny que s'ha marcat la direcció per a acabar de negociar els acomiadaments.

"AVERGONYITS PEL QUE HA SIGUT LA CAIXA"

I en el Sindicat d'Empleats es mostren "avergonyits" amb CaixaBank perquè no estaven acostumats a aquest tipus d'ERO en el qual "volen tirar al 50% de la plantilla menor de 50 anys" i no hi ha una homologació "clara" de la plantilla de Bankia.

"Hui ens avergonyim més de la nostra entitat, pel que ha sigut la Caixa i en el que s'ha convertit amb CaixaBank", ha denunciat la seua presidenta, Begoña Peiró, recordant que els resultats són gràcies als treballadors que "no es mereixen que els tracten així".

Aquest sindicat veu la negociació complicada i "molt estancada" a pesar de trobar-se en el punt inicial, doncs creu que és impossible escometre totes les mesures que estan sobre la taula. Amb tot, té esperança en què l'empresa "rectifique" i present una proposta similar al "millor ERO de la banca espanyola: el de 2019".