Dalmau veu en Belarra una bona alternativa a Iglesias i demana a Podem que estiga "a l'altura"

20M EP

NOTICIA

El vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, ha lloat a Pablo Iglesias com "una persona que ha fet història en la política estatal i europea" i ha apuntat a la ministra Ione Belarra com a "bona alternativa" i una de les persones "millor situades" per a succeir-li al capdavant de Podem.