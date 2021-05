Ruiz Molina cuela en el debate el baile de Núñez en Génova y el 'popular' augura "un cambio de ciclo" en C-LM

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha aprovechado el debate sobre armonización fiscal que se celebra este jueves en las Cortes para bromear con el baile que protagonizó el pasado martes el presidente del PP, Paco Núñez, en la sede de Génova junto a otros dirigentes de su partido para celebrar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso.

Ruiz Molina se ha permitido el atrevimiento de recomendar a Núñez que "practique mejor el baile", palabras que no han sentado bien al líder del PP que ha admitido que "Dios no ha querido bendecirle "con el don del baile", pero si le bendijo -ha asegurado- "con el de la humildad y con el del respeto", algo de lo que -ha apuntado- le quedó "muy lejos" al titular de Hacienda "el día que se repartía".

Este rifirrafe se ha iniciado en la primera intervención del consejero de Hacienda cuando ha hecho alusión a los bailes que algunos dirigentes del PP se echaron el pasado martes en Génova tras el triunfo de Ayuso. "Aprovecho para recomendarle que practique mejor el baile", porque "el otro día como ciudadano de Castilla-La Mancha no fue de los mayores orgullos que sentir", ha bromeado.

Estas palabras no han sentado bien al presidente del PP que lo primero que ha hecho nada más intervenir en este punto ha sido responder al titular de las cuentas regionales. "Señor consejero, efectivamente, Dios no quiso bendecirme con el don del baile, pero si me bendijo con el de la humildad y con el del respeto, algo de lo que usted quedó muy lejos el día que se repartía", ha sentenciado.

"Hay que ser mas humilde y tener mucho más respeto a sus compañeros", ha pedido a Ruiz Molina.

"Sé que a usted y a Emiliano García-Page les preocupa y les molesta lo que sucedió hace un par de días en la vecina Comunidad de Madrid, porque saben que, además de que se va a producir un claro cambio de ciclo electoral en nuestro país, lo que hay es de manera clara y rotunda la victoria de un modelo de hacer política que es el de la libertad, del que ustedes no participan y por lo que ustedes van a quedar fuera, más pronto que tarde, del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha augurado el jefe de la oposición.

Núñez ha seguido sacando pecho de los resultados del PP en Madrid, y ha dicho que entiende que al PSOE de Castilla-La Mancha y al consejero que le ha tocado hoy venir a hablar de armonización fiscal "les molesta mucho que en Madrid, el PSOE haya pasado de ganar las elecciones hace dos años a no liderar ni siquiera la oposición porque son tercera fuerza política en la vecina Comunidad de Madrid".

RUIZ MOLINA PIDE DISCULPAS

En su segunda intervención, el consejero ha pedido "disculpas" al presidente del PP por si le ha ofendido con sus afirmaciones sobre el baile en Génova. "No era mi intención", ha reconocido Ruiz Molina, quien se ha emplazado a disculparse posteriormente en privado.

"Yo bailo muy mal y lo reconozco, en ese sentido soy humilde, y como bailo tan mal no se me ocurre bailar aún habiendo ganado unas elecciones", ha ironizado el consejero, quien ha recordado a Núñez que él ha bailado "por las elecciones de otros", aunque no sabe si era un baile o un concurso de baile porque "como ahora mismo se están repartiendo consejerías en Madrid". "Parece que aspira a un puesto de consejero en el Gobierno de Ayuso", le ha espetado a Paco Núñez.