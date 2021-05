La presentadora de Espejo público ha entrevistado este jueves en directo a Cristóbal Muriano, un influencer de la limpieza urbana. Este trabajador de residuos de Málaga se está haciendo popular en redes tras colgar creativos vídeos en los que intenta concienciar a los vecinos sobre la responsabilidad ciudadana de mantener limpias la calles y preservar el medioambiente.

El trabajador indica las horas recomendadas para tirar la basura, algunos trucos sobre reciclaje e intenta concienciar a su seguidores para que no tiren al suelo las mascarillas y que las depositen en el contenedor correspondiente. "Está muy bien que los trabajadores de la limpieza tengáis cara, rostro nombre, porque a veces da la sensación de que no os damos la importancia que os merecéis", ha comentado la comunicadora.

Griso ha contado que cuando saca a pasear a su perrita está "harta" de encontrarse latas, botellas o excrementos de perro sin recoger en los parques y aceras. Entonces, el entrevistado ha hablado de la importancia de la visibilidad en redes y una confesión de la presentadora ha dejado desconcertados a todos: "¡Cristóbal, estás mazado que yo te he visto, y vamos...! Ahora te vemos con todo el uniforme, pero es que no lo has visto tú cuando hace otros TikTok también muy ilustrativos", ha añadido la presentadora sonrojada.

El invitado, algo avergonzado, ha empezado a reír al otro lado de la pantalla y David Bisbal, que también estaba en plató, le ha seguido poco después. "Susanna ya te sigue, te sigue. No tenía TikTok y ayer se lo hizo por la noche", ha bromeado el colaborador Diego Revuelta. "Pero yo te sigo porque a veces tengo dudas con el cristal, el cartón, la mascarilla dónde va... Y aprendo de ti", ha ironizado la periodista catalana con una sonrisa burlona.

Cristóbal ha intentado reconducir el tema y ha insistido sobre la importancia del reciclaje y de no arrojar toallitas y mascarillas al inodoro. Sin embargo, la fiesta ya se había montado en plató y el colaborador Roberto Brasero ha incidido sobre el tema anterior: "Ahora que llega el buen tiempo, y la gente va a la playas, pues, Cristóbal hazte un vídeo en bañador dando recomendaciones que aquí alguna te lo agradecerá". "Ya me lo han pedido, pero prometo que algo saldrá", ha respondido sonriente el influencer.