Ryan Reynolds cuenta cómo su madre hizo 'sexting' con su hermano tras beberse media botella de gin tonic

Si por algo se caracteriza Ryan Reynolds es por su particular sentido del humor. Su esposa, Blake Lively, es testigo de ello y, aunque ella tampoco se queda corta a la hora de vacilar a su pareja, el de Deadpool, a veces, gana por goleada. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, el actor ha compartido el anuncio promocional de dos de sus empresas, Aviation Gin y Mint Mobile, con el objetivo de advertir de los peligros de mezclar el alcohol con las aplicaciones de mensajería.

Por todos es sabido que si tomas algunas copas de más no debes coger el teléfono, no vaya a ser que escribas o mandes un audio desesperado a tu ex. En su advertencia, Reynolds comenta a sus seguidores este peligro con un ejemplo que le sucedió a un miembro de su familia, concretamente, su madre.

Tras haberse bebido la mitad de un gin tonic, Tammy, madre del intérprete, envió por accidente un mensaje de texto sexualmente explícito al hermano del actor. Aunque estamos acostumbrados a que Reynolds suelte bombas y luego las desmienta, en esta ocasión, el actor asegura que esto es totalmente verídico.

"ha sido un periodo largo y oscuro. Pero, por fin, empezamos a ver la luz. Los bares y restaurantes están volviendo a abrir sus puertas y la distancia entre nosotros está empezando a desaparecer. Pero como dueño de una empresa de ginebra y otra de telefonía móvil, me siento en la obligación de decir, por favor, a todo el que esté viéndome, que no mezcle Aviation y Mint. Sé que llevas solo mucho tiempo, comparto tu entusiasmo por llevar pantalones sin cordones de ajuste que permiten tenerlo todo a mano, pero cuando mezclas Aviation y Mint nunca sale bien", comienza escribiendo el actor.

"La dignidad y la ortografía pueden desvanecerse en un minuto, y el abuso de los emojis se extiende sin control. Y, por alguna razón, le envías demasiados mensajes privados a la persona equivocada. Este es un mensaje real que mi madre envió a mi hermano: 'Me estoy dando un baño. ¿Quieres unirte?'. Tan solo habiéndose tomado medio gin tonic. Historia real. No dejes que esto te pase a ti. Así que, por favor, al volver a salir ahí fuera no pierdas por completo la cabeza, ¿vale? Y nunca mezcles Aviation y Mint", termina la petición de Reynolds.