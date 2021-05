Rocío Carrasco señala a Gustavo López como cómplice de Antonio David Flores

El pasado sábado en el Deluxe, Gustavo López entonó el mea culpa y se disculpó con Rocío Carrasco por haber sido cómplice de Antonio David Flores y haber colaborado en el escarnio público que este, en colaboración con la mayoría de medios de comunicación, ejercieron sobre la protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Y ha sido este miércoles cuando, con la emisión de un nuevo capítulo del documental, se ha podido conocer la versión de Carrasco. Y es que, tal y como adelantó él mismo, fue él quien propició que se hicieran fotografías del momento en el que ella llegó al juzgado por la denuncia de maltrato continuado que puso su hija, Rocío Flores.

"Yo quería irme corriendo del hospital, porque me daba miedo que todo aquello transcendiera y que hubiera prensa. Me dicen que no me puedo ir, porque tengo un traumatismo craneoencefálico. Estuve en observación cinco horas, las imprescindibles. Me llamaron de la Guardia Civil, lo cogió Fidel y le pidieron que fuéramos al cuartel. Sabíamos qué significaba esa llamada. Sustituía a que viniera la guardia civil y me esposara", contó profundamente afectada.

"Al llegar al cuartel. vimos un coche con una persona dentro. Le dijimos al guardia de la puerta que si habían identificado ese coche. Nos dijeron que no, pero que iban a hacerlo. Ese coche resultó ser si no era de él, de una persona que trabajaría con él en ese momento, de la agencia de Gustavo González. Que yo tuviera que ir al cuartel en esa fecha solo lo sabían la jueza y la otra parte", contó Carrasco en una clara referencia a Antonio David Flores.

Después, explicó lo que el propio González confirmó en el Deluxe, que fue el exguardia civil quien se lo dijo. "Se están mezclando dos cosas, la información que tiene Gustavo y lo que saben por un guardia. Está diciendo que es el Guardia Civil el que les informa a sus fotógrafos que el día anterior han estado la niña y el padre".

"Lo primero que tiene que hacer Gustavo es ser honesto y decir quien le dijo que fuera al cuartel de la Guardia Civil y decir que esperaba fotografiar ese día. Ser honesto con la gente y con él mismo. Él esperaba verme salir del furgón de la guardia civil esposada, pero eso no sucedió", recordó.

Más tarde, dijo que había sido Gustavo González otro títere de Antonio David Flores, algo de lo que ya acusó antes a Kiko Matamoros, María Patiño o Lydia Lozano. "Cuando llego al juzgado, está Gustavo González haciéndome fotos a la entrada y a la salida. Por eso él sale ahora, mucho después, diciendo que él ya sabía todo eso y que fue conocedor de primera mano. Él estaba por quien estaba. Fue cómplice de alguna manera de toda esa situación, estoy segura de que lo fue sin saber. Fue una marioneta más en toda esta tragedia", concluyó.