Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 149 casos i huit morts

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 1.812.967 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 213.061 a Castelló, 670.864 a Alacant i 929.042 a València. A més, ja han rebut la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la dosi única de Janssen) 544.433 persones: 66.357 en la províncies de Castelló, 198.215 en la d'Alacant i 279.861 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 391.100 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, 17 a Castelló (40.380 en total); 44 a Alacant (146.567 en total); i 88 a València, (204.152 en total). El total de casos no assignats es manté en un.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 219 persones ingressades i 54 llits UCI ocupats més que ahir: 50 en la província de Castelló, amb 13 pacients en UCI; 54 en la província d'Alacant, 12 d'ells en la UCI; i 115 en la província de València, 29 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 410 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 392.065 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 40.579 a Castelló, 146.587 a Alacant i 204.844 a València. El total d'altes no assignades es manté en 55. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.150 casos actius, la qual cosa suposa un 0,78% del total de positius.

A més, s'han registrat huit defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.354: 798 en la província de Castelló, 2.799 en la d'Alacant i 3.757 en la de València. Dels huit morts notificats dos s'han registrat en els últims 7 dies, un correspon a gener, tres a febrer i dos a març.

ACTUALITZACIÓ DE MORTS

Sobre aquest tema, Sanitat ha explicat que des de dilluns passat s'està concretant i ampliant la informació sobre la xifra de morts perquè, en baixar el número de contagis i la pressió sanitària per la covid-19, els equips d'epidemiologia poden dedicar més temps a ampliar i revisar totes les dades de les defuncions.

En aquesta línia, assenyala que, en els pics de les onades, els equips estaven centrats en el seguiment de casos, la seua traçabilitat i el rastreig, que era el realment urgent en eixe moment. No obstant açò, detalla que algunes de les notificacions arriben "amb mesos de retard per problemes dels organismes que els comuniquen, aliens al sistema sanitari públic valencià".

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

En aquests moments es mantenen els casos positius en cinc residències de majors (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 2 en la província de València) i 1 centre de menors de la província de València. Així mateix, no s'han notificat ni contagis ni decessos en les residències.