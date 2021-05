Cs destaca el acuerdo con Espadas al tener PMUS "el compromiso firme con red completa de metro subterráneo"

En este sentido, ha indicado en un comunicado que el apoyo de Cs se sustenta, entre otros aspectos, en la incorporación al texto definitivo de la alegación que la formación naranja presentó al documento y en la que "queda garantizado el compromiso firme del PMUS con la ejecución de la red completa de metro subterráneo de Sevilla", un aspecto "irrenunciable" para Ciudadanos y que "no quedaba del todo claro en la redacción original del plan". De este modo, "el texto definitivo no descarta ninguna de las opciones posibles y deja claro que la competencia directa sobre la ejecución del suburbano es de la Junta de Andalucía, que llegado el caso y teniendo en cuenta los informes técnicos, será quien defina cuál es la opción más conveniente de todas", ha señalado.

Pimentel, que ha mantenido esta misma mañana una reunión de trabajo con el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, también ha valorado de forma "muy positiva" el proceso de participación ciudadana que se ha llevado a cabo en los últimos meses para incorporar alegaciones al documento y que "se ha saldado con la aceptación de un buen número de las mismas". Según señala, este hecho confirma "otra de las exigencias que planteó Cs para respaldar este plan" y que se basaba en "la necesidad de que contara con el consenso mayoritario de todas las personas y entidades vinculadas con el futuro de la movilidad en la ciudad".

Así, ha asegurado que "Cs no podía decir 'sí' a un documento que no tuviera el respaldo de la sociedad civil" o que "no fuera lo suficientemente claro con el apoyo firme a la red completa de metro". Por tanto, conseguidos estos dos objetivos, "Cs apoyará la aprobación de este documento que, debo recordar, se empezó a trabajar en este Ayuntamiento gracias a una propuesta que incluyó Ciudadanos en el pacto presupuestario del año 2017".

El líder de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha recordado que, con la tramitación en el Pleno de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se cumple también con "uno de los puntos incluidos en el acuerdo presupuestario que alcanzamos entre ambas formaciones el pasado mes de diciembre" y en el que "nos comprometimos a que este documento estaría aprobado en un plazo máximo de seis meses tras la firma del pacto".

"Es decir, dijimos que se aprobaría antes de que finalizara el mes de junio y así lo hemos conseguido", recalca. Por ello, ha añadido que "una vez más se pone de manifiesto que con Ciudadanos no hay brindis al sol y se cumple con lo que se firma", algo que "garantiza nuestro compromiso ineludible con las demandas de los sevillanos y con la mejora del día a día de nuestros barrios". Además, ha advertido de que "no podemos olvidar que este plan cuenta también con el refrendo de la Junta de Andalucía", que "hace unos meses ya manifestó su apoyo al contenido del documento y dejó claro que no pondría reparos a ninguna medida que apostara por el fomento del transporte público en nuestra ciudad".

Así, ha considerado que, a la vista de estos aspectos, "no cabe la crítica vacía de otros grupos ni tampoco ponerse de perfil en la votación", ya que "lo que está en juego es el futuro de la movilidad de Sevilla", en la que "todos debemos poner de nuestra parte para marcar la estrategia a corto y medio plazo".

Pimentel ha añadido que este Plan de Movilidad Urbana Sostenible representa "el documento que necesita Sevilla para afrontar con garantías los retos en materia de ordenación de la circulación de vehículos, recuperación de espacios públicos para el peatón y fomento del uso del transporte público a los que nos enfrentamos". Por ello, ha considerado que se trata de "un plan bueno para los sevillanos", porque "incorpora muchas de las reclamaciones que hemos pedido desde Ciudadanos". Entre ellas, la mejora y reordenación del conjunto de las líneas de Tussam, la ampliación del modelo de peatonalizaciones hasta los barrios y sus calles más comerciales, o la ampliación del tranvía, más allá del tramo entre San Bernardo y Santa Justa, para que cierre el anillo otra vez en el Centro, llegando hasta la Campana a través del eje Puerta Osario-Encarnación. "Está en juego el futuro de la movilidad de nuestra ciudad y ahí Ciudadanos siempre apostará por la sostenibilidad, el transporte público y los sevillanos", ha concluido.