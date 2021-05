Eva González se confiesa sobre ser madre otra vez: "De momento no quiero ampliar la familia"

A punto de dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de La voz kids, Eva González se ha sincerado sobre los planes de futuro con respecto a la maternidad.

En una entrevista con la revista Pronto, la presentadora del concurso ha sido clara al respecto. :"No, ¡me salen los niños por las orejas! ¡Ya hay demasiados!". Y es que con su pequeño, Cayetano Jr. ya tiene suficiente.

Fruto de su relación con Cayetano Rivera, la que fue miss España también ha hablado de su hijo y ha revelado los talentos que tiene. Cantar bien no es no de ellos y así lo ha confesado ella misma: "Soy consciente de que no canta".

Pero lejos de quedarse ahí ha contado una pequeña anécdota que la cantante Pastora Soler ya desveló a Fran Rivera en Espejo público: "De pequeñito mi amiga Pastora Soler fue la primera que le cortó las uñas, ya que existe una creencia que dice que si un artista le corta las uñas detrás de una puerta a un bebé por primera vez, el niño canta".

Pero quien no se consuela es porque no quiere y Eva González no pierde la esperanza a sabiendas de que el canto no es uno de sus mejores talentos: "Me dije: 'Por lo menos que el niño nos sirva para una juerga flamenca, que se canturree algo'. Genética para eso, el chiquillo no tiene".