Fiama, de 'La isla de las tentaciones', arremete contra Manuel en su último vídeo para Mtmad: "Estás enfermo"

Hace unas semanas la exparticipante en la primera y tercera edición de La isla de las tentaciones, Fiama, confesaba que tenía pareja y estaba muy enamorada de él. La joven canaria se dispone a dar un paso importante en su relación: irse a vivir con Hugo, su novio.

En su último vídeo para la plataforma de Mediaset, Mtmad, Fiama comienza gastándole una broma a Hugo y, para comprobar cómo es con sus objetos personales, finge que ha roto la televisión nueva de él. Sin embargo, parece que la reacción de su chico está a la altura de las expectativas para ella.

También muestra cómo hacen la mudanza, sacando muebles de la casa de Fiama, hasta que hacia mitad del vídeo Hugo anuncia lo que ya había quedado claro: "¡Se muda a Valencia!", proclama. La canaria confiesa que le "hace mucha ilusión" mudarse a la esta ciudad del Mediterráneo.

Tras contar todo lo de su mudanza a Valencia, Fiama confiesa que no pretendía que el vídeo de esta semana girara en torno a otro tema, pero afirma: "El señor Manuel ha decidido perturbarme el capítulo. Ha decidido ponerme a parir. Yo no le iba a contestar porque intento no entrar en ningún tipo de provocación".

"No me vas a dejar así, campeón", dice rotunda haciendo alusión a su cambio de parecer en cuanto a contestar a las críticas que el gaditano ha hecho en el canal de Mtmad de Marina (Mujeres y Hombres y Viceversa) y añade: "¿Si soy falsa yo porque no querías contar a la gente que había sido yo la que te había mandado a la mierda?"

Se muestra clara al confesar que fue ella la que cortó toda relación con Manuel al salir de La isla de las tentaciones y que, a pesar de ello, él le rogó que le hablase y se quedó una semana más en su casa en Madrid. "Que eras un friki te dije, que no soportaba ni tu voz", explica.

"Estás tan reventado que cuando no se habla de ti eres capaz de inventar, tan reventado que te jode muchísimo no haber sido protagonista de La isla", continúa diciendo y en tono jocoso prosigue: "Por favor, Manuel, hemos pasado todos página, cuando quieras pasas tú también, campeón".

Cuando se refiere a los comentarios del andaluz, que dijo que Fiama quería volver con él tras el paso por el reality, no duda en decir que necesita "un psicólogo" y que está "enfermo".

"Siento mucho que tu afán de protagonismo se haya visto frustrado, no le importas a nadie", termina diciendo la canaria visiblemente alterada y dispuesta a rebatir punto por punto todo lo que Manuel ha dicho de ella.