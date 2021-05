Puig no cree que las elecciones madrileñas tengan consecuencias fuera: "España es mucho más que Madrid"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no cree que los resultados electorales de la Comunidad de Madrid tengan consecuencias en el resto de territorios, ya que "España es mucho más que Madrid" y además, "en Catalunya ganó el PSC y no hubo consecuencias más allá". De hecho, no considera que vaya a tener efectos en el Gobierno valenciano.