Foro propone a los grupos una propuesta conjunta para pedir al Gobierno de España ayuda para el argayo de Salas

El portavoz forista, que ayer visitó el argayo de Salas con otros miembros del partido y el alcalde salense, Sergio Hidalgo, aprovechó hoy su intervención en el Pleno de la Junta General en relación con una Moción en materia de Infraestructuras, sobre las carreteras de titularidad del Principado de Asturias, para denunciar "la acumulación de incumplimientos por parte del Gobierno de España".

En este punto, Pumares ha fijado la atención del Pleno en Salas porque "vemos allí cómo llevamos a vueltas con una infraestructura, que es la A-63, que se paralizó en 2010 por el Gobierno socialista, y que ahora se condena a toda la comarca a esperar casi medio año para habilitar un paso alternativo para sortear el argayo que aísla la zona".

Ante esta situación, el portavoz de Foro Asturias ha emplazado al Presidente del Principado a que "junto con los alcaldes de Salas y Tineo exija al Gobierno de España la necesaria dotación de recursos para agilizar al máximo la construcción de ese paso alternativo y evitar así seguir castigando aún más al suroccidente asturiano".

"Es inaceptable que el Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, no se haya reunido todavía con los alcaldes de Salas y Tineo, liderando la movilización cívica para exigir al Gobierno de España una solución que no se dilate cinco meses", ha advertido Pumares, tras lamentar que nadie del Consejo de Gobierno estaba en ese momento presente en el Hemiciclo. "No es una cuestión técnica como se pretende trasladar, sino que se trata exclusivamente de una cuestión de voluntad política de movilizar más recursos", concluye el portavoz forista.