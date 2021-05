Bonig urgeix Puig a optar entre "comunisme o llibertat" i el president li respon: "Llibertat però sense ira"

Bonig ha formulat la pregunta de control del PP a Puig, en el ple de Les Corts de hui dimecres, el primer que se celebra després de l'anunci de la també presidenta del PPCV de no optar a la reelecció per a aquest càrrec en el pròxim congrés regional i després de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso en les eleccions a la Comunitat de Madrid.

La pregunta anava dirigida a què el president fera un balanç del que va de legislatura encara que Bonig ha assenyalat que es tracta d'una petició "temerària" perquè Puig és un home 'ximoanuncis'.

Ha recalcat que el PP ha estat en els pitjors moments al costat del Govern i li ha brindat el seu suport i ajuda a les inicitivas, al mateix temps que ha assenyalat que li haguera agradat trobar en el president de la Generalitat "aquesta col·laboració".

No obstant açò, ha lamentat que sempre ha sentit que el que volia Puig era que "la rendició del PP": "Actue com a president i defenga aquesta terra i demane justícia igual per a la Comunitat Valenciana com jo ho vaig fer amb (Mariano) Rajoy, i espere que vosté ho faça".