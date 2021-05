Tesis defendida en la UJA valida en español una herramienta para detectar riesgo de estrés postraumático postparto

La tesis, titulada 'Trastorno de estrés postraumático perinatal: magnitud del problema, factores asociados y validación de un cuestionario en población española', ha sido defendida por Sergio Martínez Vázquez, del Área de Enfermería de la UJA. Ha tenido como propósito establecer y validar esta herramienta, como una ayuda para todos los profesionales sanitarios que atienden a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Además, la investigación propone modelos de predicción de riesgo de aparición del trastorno y señala los factores de riesgo que propician que las madres desarrollen la patología, según ha informado este martes en una nota la institución académica jiennense.

"Se han establecido vínculos entre diferentes tipos de parto como es el eutócico o vaginal normal y los factores que aumentan el riesgo del trastorno o las razones que hacen que el problema se mantenga mucho tiempo después del parto en estas madres, en algunos casos incluso años. Conocer estos factores de riesgo ayudará a proporcionar unos cuidados más seguros y humanizados en el contexto clínico-asistencial", ha explicado su autor.

Las cifras de prevalencia del trastorno de estrés postraumático postparto tanto en España como a nivel internacional son relevantes y se necesitan tener en cuenta por parte de las autoridades sanitarias. Por este motivo, según ha añadido Martínez, "dotar de medios a los profesionales sanitarios es un buen comienzo para darle el protagonismo que merece".

La tesis se ha presentado por compendio de artículos, cuatro en concreto, todos ellos publicados en revistas JCR Q1 de alto impacto y prestigio en Ciencias de la Salud: 'Scientific reports', 'Journal of clinical medicine', 'International journal of environmental research and public health' o 'birth: issues in perinatal care'.

Ha estado dirigida por el doctor Juan Miguel Martínez Galiano, del Departamento de Enfermería de la UJA y por el doctor Antonio Hernández Martínez, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Castilla La-Mancha. Ha obtenido la máxima calificación sobresaliente cum laude por unanimidad por parte del tribunal formado por Manuel Linares, profesor del Departamento de Enfermería de la UJA; César Hueso, profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada y Milagros Molina, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla La-Mancha.