La pulla de Jorge Javier Vázquez a Rocío Flores en 'Supervivientes': "¿Mañana viene? Entonces yo no vengo"

Parece que lejos quedó la buena relación de Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores en GH VIP 7 y Supervivientes 2020. Al menos eso es lo que cree el presentador, pues cree que la hija de Antonio David solo acude a las galas de Supervivientes 2021 que él no presenta.

En plena polémica por la docu-serie de Rocío Carrasco, Rocío Flores es una de las que más se espera que se pronuncie, por lo que su presencia en El programa de Ana Rosa o en el reality de Honduras son lo más esperado. Según se informó, la joven vetó a dos periodistas para colaborar en Telecinco, en concreto se dice que pidió no compartir plató con Paloma García-Pelayo y Belén Rodríguez.

Es por ello que el presentador de Sálvame se toma un poco a broma el no haber coincidido todavía con Rocío Flores en Supervivientes, y comenta irónicamente que a él también le ha vetado.

Este lunes, Telecinco emitió la última hora del programa en un debate presentado por el de Badalona que contaba con Belén Rodríguez como contertulia. Es por ello que ambos continuaron con la broma en directo. "No te quiero dar ningún disgusto pero mañana en Supervivientes: Tierra de nadie vas a ver un video larguísimo en el que Olga [Moreno] habla de sus hijos. De Lola y sus niños", le comentó Jorge Javier a la colaboradora.

"Pero lo veré en mi casa, así que me cabreo yo sola", respondió ella. En ese momento, él se dio cuenta del motivo de que lo viera en su casa, pero quiso confirmarlo: "¿Mañana viene Rocío Flores? Entonces no venimos ni tú, ni yo". "Pero porque no queremos, ¿eh?", respondió ella.

"Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes, a ver si se pasa un sábado... ¡Uy, un sábado! Bueno, un sábado pero al polígrafo", añadió entre risas.