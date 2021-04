Las condiciones que ha puesto Rocío Flores para trabajar en televisión

La emisión del documental sobre Rocío Carrasco titulado Rocío, contar la verdad para seguir viva ha supuesto todo un terremoto mediático que ha vuelto a poner en el punto de mira a Rocío Flores. La joven, que lleva 9 años sin tener contacto con su madre y por ahora se ha posicionado en el bando de su padre, Antonio David Flores, se ha estrenado como colaboradora en Mediaset para defender la participación de Olga Moreno, mujer de Antonio David, en el reality Supervivientes. Sin embargo, Rocío Flores habría puesto dos condiciones para volver a los platós de televisión.

Según informa Diez Minutos, la primera de las condiciones pasa por no hablar de la serie documental de su madre, que actualmente Telecinco emite los miércoles. Esta próxima semana, la docuserie tendrá un parón a petición de la propia Rocío Carrasco, que aseguró que estará en el plató del programa para aclarar los flecos que hayan podido quedar sueltos en su historia.

Sin embargo, este viernes la nueva colaboradora de El programa de Ana Rosa decidía romper su silencio y dirigirse públicamente a su madre, Rocío Carrasco. "No voy a entrar ni debatir sobre el documental, pero siento la necesidad de explicar cómo me siento, me estoy creando una coraza y no soy así", aseguró Flores.

La joven ha reconocido que intentó "por activa y por pasiva" contactar con su madre "en privado", pero que no fue posible, y le lanzó un mensaje a Rocío Carrasco: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas, no quiero más dolor, ya no puedo más", ha dicho.

En segundo lugar, otra de las condiciones que ha puesto Rocío Flores para estar en un plató de televisión es el veto a algunos colaboradores afines a su madre y cuya opinión ha sido muy crítica con su padre.

Tal y como adelantó Lecturas, Flores, que también participa en galas de Supervivientes, se habría negado a coincidir en plató con las colaboradoras Belén Rodríguez y Paloma García Pelayo.

Además, Belén Rodríguez habría sido desconvocada pocas horas antes del programa que se emitió este pasado jueves en Telecinco, un gesto que no ha gustado nada a uno de los presentadores de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez.

"A mí me parece muy grave que a una persona como Belén Rodríguez, que trabaja con realities, que para ella es una fuente de ingresos importante y que sea un dinero con el que contaba, de la noche a la mañana la desconvoquen...", opinaba esta semana Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

El colaborador Kiko Hernández, por su parte, también criticaba esta decisión: "Si esta chica con 25 años viene con estos aires vetando a estas personas que llevan toda la vida comentando realities, que son su pasión, me parece indecente. Le va a pasar factura", ha avisado.