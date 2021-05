Este lunes, Telecinco emitió Supervivientes: última hora. En él, le hicieron una entrevista a Antonio Canales, que fue expulsado del reality la semana pasada. En un principio, el bailaor hizo una valoración muy positiva sobre el programa y todo lo que había aportado este a su vida, destacando que había sacado su niño interior, y recordando con especial cariño a Lola, con la que convivió en Isla Destierro.

Por el contrario, tuvo palabras muy duras para Alejandro Albalá, al que no considera un buen superviviente, pues no trabajó lo suficiente mientras coincidieron en el concurso: "Es el único que aún no está moreno". También tuvo Canales la oportunidad de aclarar una polémica que le ha rodeado las últimas semanas: su cercana -o no- relación con Fidel Albiac.

Y es que, cuando estaba eligiendo a los nominados junto a Olga Moreno, dijo que esa relación era inexistente, llevando la contraria a la propia Rocío Carrasco, que en su documental dijo que eran como familia. Otras personas también le dieron la razón a Carrasco, como la propia defensora de Canales o Belén Rodríguez.

El bailaor aseguró que todos ellos mienten y fue más allá, invitando a Fidel y a Rocío a sentarse frente a él en un plató para aclararlo. “Hay cosas que se salen de contexto. Ni soy un traidor ni he mentido en ningún momento”, dijo con contundencia. Sí reconoció que tiene una estrecha relación con la familia de Fidel y que, mientras vivía, era muy afín también a Rocío Jurado, madre de Rocío Carrasco:

“Soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida, pero él ha estado en mi casa en tres ocasiones nada más. Todo lo que cuenta Rocío de que iban a allí, eso no es cierto. Todo lo que he escuchado en los comentarios y en las tertulianas, no saben de la misa la media".

Después, su propia defensora le llevó la contraria, haciéndole saber que, mientras ambos estaban de gira, Fidel se quedó en casa, algo que llevó a Canales a recular. "Si yo estaba fuera no lo puedo negar. De eso a decir que yo le cobijé no. No miento. Se pueden sentar conmigo tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac, que se sienten frente a frente y digan cuántas veces ha dormido Fidel en mi casa. Ninguna. Y las veces que ha comido en mi casa se cuentan con los dedos. Me he encontrado con él cuatro veces en mi vida”, concluyó.