Colomer apuesta por ir ampliando aforos en festivales y "experimentar fórmulas de futuro" para no parar la economía

Todo dependerá de la evolución de la pandemia y de lo que marquen autoridades sanitarias, ha puntualizado Colomer. Eso sí, en su opinión "es un tiempo para -con todas las garantías de seguridad- experimentar fórmulas de futuro para que la economía no pare, para no parar el mundo cuanto tengamos dificultades" y en este sentido ha destacado el "esfuerzo enorme de adaptación" que están realizando el sector de los festivales en particular y de la industria de cultura y de la música en general.

Así lo ha manifestado durante su visita al municipio de Benicàssim (Castellón), donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa de la localidad, Susana Marqués, para analizar proyectos turísticos en el municipio.

Colomer ha explicado que el "resultado altamente positivo" de la 'experiencia piloto' del concierto de Love of Lesbian el pasado mes de marzo en el Palau de Sant Jordi de Barcelona con 5.000 asistentes (con pruebas de antígenos, monitorización, control de trazabilidad, etc) le anima a "formular hipótesis similares" en la Comunitat Valenciana y fija su esperanza en una evolución positiva de la pandemia que permita la ampliación de formatos musicales.

El secretario autonómico de Turisme espera que la mejora de las cifras de contagios y el avance de la vacunación dejen "un escenario más favorable que tiempo atrás" aunque no cree que los 'macrofestivales' de 40.000 o 50.000 personas regresen en el "futuro inmediato" de este verano. Ahora, "las promotoras están haciendo un "esfuerzo de adaptación, de reducción de formatos", ha valorado.

Los grandes festivales "volverán, sin duda" pero Colomer no cree que sea este verano. Será la autoridad sanitaria la que marque el aforo y las posibilidades, pero desde Turisme ha querido dejar claro que están "por la labor de ir ampliando".

Colomer ha querido reconocer el trabajo del sector de la música en materia de "adaptar espacios formatos, espacios, protocolizar muchísimo para mitigar el riesgo de contagio". Es un un sector que "ha perdido muchísimo" y que además, "se autoinmoló antes de las grandes decisiones guberanmentales de cierres y prohibiciones para defendernos a toda la sociedad", ha recordado.

"UNA SEGUNDA TEMPORADA DE PÉRDIDAS SERÍA TERRIBLE"

Con el verano a la vista, el secretario autonómico de Turisme ha advertido que "una segunda temporada de pérdidas sería terrible", por lo que cree que "es un tiempo, para con todas las garantías de seguridad, experimentar fórmulas de futuro para que la economía no pare, para no parar el mundo cuando tengamos dificultades" y en este sentido, la industria de los festivales, de la cultura y de la música "está haciendo un esfuerzo enorme de adaptación".

En cuanto a la propuesta de la promotora The Music Republic de juntar 10.000 personas en La Marina de Valencia, Francesc Colomer considera que "si se hace con todas las garantías sanitarias y con el visto bueno de la autoridad sanitaria", es "una hipótesis de trabajo plausible" que le merece "todo el respecto y admiración". "Otra cosa es lo que los técnicos finalmente puedan decidir y todos acataremos", ha puntualizado.

A su juicio, si la vacunación avanza y la sociedad guarda todas las cautelas para favorecer una buena evolución de la pandemia, "ampliar los aforos es un escenario deseable, que dependerá de la autoridad sanitaria", cuyo trabajo se centra ahora en el estudio de medidas como la segmentación espacios, los tests antígenos, medidas de autopretección, identificación para trazabildiad, etc.

Para Colomer, "lo importante ser capaces de contemplar diversos escenarios y estar preparados para todos ellos".