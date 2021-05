CC.OO. y UGT defienden el acuerdo del convenio del Metal como "el mejor posible" y niegan recortes salariales

Los representantes de ambas centrales (la CIG se desmarcó del acuerdo) han señalado que el preacuerdo del convenio "no resta poder adquisitivo" y han asegurado que se está informado del texto a los delegados. Asimismo, han advertido de que la firma no se producirá este martes, ya que la patronal no les ha convocado y, de hecho, todavía no les ha remitido el texto para su revisión.

El responsable de Industria de CC.OO., Celso Carnero, ha salido al paso de las acusaciones de la Plataforma de Trabajadores del Metal lamentado que éstas se basan en informaciones "no exactas". Así, sobre la indemnización de final de contrato para los eventuales, ha precisado que "no deja de pagarse", aunque ahora se haga al final de dicho contrato y no de forma prorrateada.

"La medida de prorratear esa indemnización perseguía reducir la eventualidad, pero nos dimos cuenta de que no se estaba consiguiendo", ha explicado, y ha señalado que, en caso de que se detecten empresas que no pagan la indemnización (con el nuevo convenio se abonaría de una sola vez), los sindicatos están comprometidos a "denunciar".

Por otra parte, ha recordado que este convenio afecta a unos 30.000 trabajadores (en contraste con los 400 operarios que afirma tener la Plataforma de Trabajadores del Metal) y, aunque CC.OO. está "abierta a explicar el acuerdo y los motivos de la firma, o plantear soluciones a las demandas", ha aclarado que no hay posibilidad de modificar las bases del texto.

"DESINFORMACIÓN"

En la misma línea, el portavoz de Industria de UGT, Rubén Pérez, ha lamentado la "desinformación, quizá interesada" sobre el acuerdo para el convenio provincial del Metal. Así, aunque ha trasladado su "máximo respeto" a las opiniones de quienes critican el acuerdo, ha precisado que "no es cierto que los trabajadores eventuales queden peor de lo que están".

"Es el mejor acuerdo posible", ha proclamado y ha admitido que, "a lo mejor no se ha sabido comunicarlo". Asimismo, ha explicado que una de las cuestiones que está generando más polémica es el pago único de la indemnización por despido de los eventuales y lo ha atribuido a que algunos operarios "la habían asimilado como salario, cuando no es así, y no se les quita, no dejarán de cobrarla".

Rubén Pérez ha señalado que los sindicatos firmantes pretenden que se consolide más empleo indefinido y que los operarios no pierdan poder adquisitivo. En ese sentido, ha recordado que el preacuerdo del convenio recoge "actualizaciones" del salario pese al contexto de pandemia.

Por su parte, la CIG, que no ha suscrito el acuerdo con la patronal, ha convocado una concentración este martes frente a la sede de Asime en Vigo, para mostrar su rechazo a la "nueva traición" de CC.OO. y UGT, que han firmado un acuerdo "que empeora la propuesta patronal".